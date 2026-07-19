İran Mutabakat Yükümlülüklerini Askıya Aldı: Trump'tan 'Umurumda Değil' Resti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İslamabad Mutabakatı'na uyma yükümlülüğü kalmadığını söylemesinin "umurunda olmadığını" belirtti.

Son Güncelleme:
İran Mutabakat Yükümlülüklerini Askıya Aldı: Trump'tan 'Umurumda Değil' Resti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trump, Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırıların ardından NewsNation kanalına konuya ilişkin açıklama yaptı.

'SAVAŞIN ASIL AMACI NÜKLEER SİLAHA İZİN VERMEMEK'

Askerlerin ölmesinin "çok üzücü bir durum" olduğunu dile getiren Trump, "savaşın asıl amacının İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek" olduğunu yineledi.

'UMURUMDA DEĞİL'

Trump, İran'ın, İslamabad Mutabakatı'na uyma yükümlülüğü olmadığı açıklamasına ilişkin, "Bu umurumda değil." dedi.

'HİÇBİR YÜKLÜMÜLÜK HİSSETMİYORUZ'

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 15 Temmuz'da ABD'nin İslamabad Mutabakatını askeri saldırılar ve deniz ablukasını yeniden uygulama girişimi nedeniyle tamamen ihlal ettiğini belirterek, "İran, bu şartlarda mutabakata ilişkin hiçbir yükümlülük hissetmiyor." ifadesini kullanmıştı.

Tate Kardeşler ABD'de Gözaltına Alındı: Tecavüz ve İnsan Kaçakçılığı SuçlamasıTate Kardeşler ABD'de Gözaltına Alındı: Tecavüz ve İnsan Kaçakçılığı SuçlamasıDünya
ABD'den Vatandaşlarına İsrail ve Lübnan Uyarısı: Orta Doğu'da Gerilim TırmanabilirABD'den Vatandaşlarına İsrail ve Lübnan Uyarısı: Orta Doğu'da Gerilim TırmanabilirDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İran ABD Donald Trump
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Tate Kardeşler ABD'de Gözaltına Alındı: Tecavüz ve İnsan Kaçakçılığı Suçlaması Tate Kardeşler ABD'de Gözaltına Alındı: Tecavüz ve İnsan Kaçakçılığı Suçlaması
Kuveyt'te Siren Sesleri, Savunma Sistemleri Devrede Kuveyt'te Siren Sesleri, Savunma Sistemleri Devrede
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
TÜRKPATENT'e Dikkat Çeken Başvuru: 'Yeni Parti' Detayı Kulisleri Hareketlendirdi 'Yeni Parti' Detayı Kulisleri Hareketlendirdi
Çöl Sıcakları Ülkeye Giriş Yaptı: 4 Gün Sürecek, Hissedilen Sıcaklık 50 Dereceyi Görecek Çöl Sıcakları Ülkeye Giriş Yaptı: 4 Gün Sürecek, Hissedilen Sıcaklık 50 Dereceyi Görecek
İngiltere Dünya Kupası'nı Üçüncü Tamamladı: Gol Düellosuna Sahne Olan Maç Tarihe Geçti İngiltere Dünya Kupası'nı Üçüncü Tamamladı: Gol Düellosuna Sahne Olan Maç Tarihe Geçti
Tate Kardeşler ABD'de Gözaltına Alındı: Tecavüz ve İnsan Kaçakçılığı Suçlaması Tate Kardeşler ABD'de Gözaltına Alındı: Tecavüz ve İnsan Kaçakçılığı Suçlaması
ABD'den Vatandaşlarına İsrail ve Lübnan Uyarısı: Orta Doğu'da Gerilim Tırmanabilir ABD'den Vatandaşlarına İsrail ve Lübnan Uyarısı