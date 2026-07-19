MASAK Raporları Ortaya Çıkardı! Haluk Levent, Ahbap Parasıyla Şarap Fabrikasına Ortak Olmuş

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Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

LEVENT, YARDIM PARASIYLA ŞARAP FABRİKASINA ORTAK OLMUŞ

Ahbap Derneği üzerinden topladığı yardımlarla bahis oynayan Haluk Levent bu sefer de bağış paralarıyla İzmir'deki şarap fabrikasına gizli ortaklık yaptığı belirlendi.

ASİSTAN KAYA'NIN HESAPLARI İNCELEME ALTINA ALINDI

MASAK'ın Ahbap Derneği hakkında hazırladığı rapor doğrultusunda tutuklu bulunan Yeliz Kaya'nın mali işlemleri incelendi. Haluk Levent'in asistanı olarak görev yapan Kaya'nın hesaplarında 2024 yılında 5 milyar, 2025 yılında 10 milyar ve 2026 yılında ise 4 milyar liralık işlem hacmi saptandı.

Banka hareketleri, taşınmaz devirleri ve dernek ile ilişkili finansal işlemler hakkında bilgiler veren Kaya, Haluk Levent'in ticari bağlantılarına dair çeşitli detaylar aktardı.

ŞARAP FABRİKASINA ORTAKLIK İÇİN PARA TRANSFERİ

Kaya, verdiği ifadede Akberg adlı şirketle ilgili ortaklık süreçlerine değindi. İlgili firmaya ortak olma amacıyla Güney Köse'ye para gönderildiğini belirten Kaya, sürecin devamı hakkında bilgisi olmadığını vurguladı.

Kendi adına hazırlanan çeklerin arka kısımlarına ise bizzat Haluk Levent tarafından kendi imzasıymış gibi imza atıldığını ifade etti.

Verilen bilgiler ışığında derinleştirilen soruşturmada, İzmir'in Selçuk ilçesi Gökçelan Köyü'nde yer alan ve yılda 4 milyon litre üretim kapasitesine sahip Akberg Wine'ın kurucusu Güney Köse'ye önemli ölçüde fon sağlandığı tespit edildi.

Anadolu üzümlerini modern tekniklerle işleyen söz konusu markanın kurucusunun, Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki ünlü Utrechtsestraat caddesinde milyonlarca lira harcayarak hayata geçirdiği şarap evinin ise kısa bir süre önce ticari faaliyetlerini sonlandırdığı belirtildi.

ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI ŞİRKET KURMUŞ

Aynı haber içeriğinde, derneğin eski başkan yardımcısı Emrah Gödeliner'in banka hesabına 13 farklı işlem sonucunda yaklaşık 64 milyon TL aktarıldığı belirtildi. Gödeliner'in aktarılan meblağın bir kısmını kullanarak 2020 senesinde Mersin'de solucan gübresi üretimi amacıyla Ege Miracle Dış Ticaret Sanayi A.Ş.'yi kurduğu bilgisi paylaşıldı.

ÇOK SAYIDA PATENT BAŞVURUSU

Ahbap Derneği'nin, farklı ticari alanlarda varlık göstermek adına Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde çeşitli tescil işlemleri gerçekleştirdiği saptandı.

Yapılan başvurular içerisinde bilhassa "Ahbap Bira" markası öne çıkıyor. Gerçekleştirilen tescil işlemleri neticesinde derneğin bira, maden suyu, meyve suyu ve enerji ile protein ilaveli sporcu içecekleri üretimine yönelik lisans temin ettiği belirtildi.

İlaveten "Ahbap Kahve" ve "Ahbap Su" markaları da tescil edilirken, "Ahbaphane" ismiyle yeme-içme mekanları ile konaklama tesisleri açılması yönünde adımlar atıldığı ifade edildi.

Kaynak: Sabah