Bakan Gürlek Detayları Paylaştı: Ahbap Derneği Soruşturmasının Arkasında Ne Var?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen adli sürecin perde arkasını açıkladı. Bakan Gürlek, operasyonun vatandaşların iyi niyetini ve yardım hassasiyetini korumak adına geniş kapsamlı bir mali temizlik hamlesi olduğunu duyurdu.

Son Güncelleme:
Bakan Gürlek Detayları Paylaştı: Ahbap Derneği Soruşturmasının Arkasında Ne Var?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği Ahbap Derneği soruşturması hakkında konuştu. TRT Haber’e özel açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, sürecin münferit bir olay olmadığını vurgulayarak, yasa dışı bahis, kumar ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelenin sivil toplum ayağında da tavizsiz süreceğinin sinyalini verdi.

3 AĞIR SUÇTAN ADLİ DEĞERLENDİRME YAPILIYOR

Bakan Gürlek, soruşturmanın yasal çerçevesini çizerek dernek yönetici ve üyeleri hakkında çok ciddi suçlamaların masada olduğunu belirtti. Yargı mekanizmasının titizlikle çalıştığını ifade eden Gürlek, sürece dair şu detayları paylaştı:

"Bu tür dosyalarda dernek yönetici ve üyeleri bakımından güveni kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden adli değerlendirme yapılabilmektedir.

Bizim temel önceliğimiz; vatandaşlarımızın iyi niyetinin, bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir. Adalet Bakanlığı olarak, İçişleri Bakanlığımız, MASAK ve ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği içinde; derneklerin denetimi, takibi ve kontrolü başta olmak üzere önleyici ve caydırıcı tedbirlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Ahbap Soruşturmasında Etkin Pişmanlıktan Yararlandı: Haluk Levent’in Sağ Kolu Alper Çelik’ten Şok İtirafAhbap Soruşturmasında Etkin Pişmanlıktan Yararlandı: Haluk Levent’in Sağ Kolu Alper Çelik’ten Şok İtirafGüncel

Kaynak: TRT Haber

Etiketler
Ahbap Akın Gürlek
Son Güncelleme:
Kütahya'da Orman Yangını Kütahya'da Orman Yangını
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Camları Yumrukladı, Ölüm Tehditleri Savurdu: Beyoğlu'nda 'Israrlı Takip' Dehşeti Camları Yumrukladı, Ölüm Tehditleri Savurdu: Beyoğlu'nda 'Israrlı Takip' Dehşeti
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturmasında 17 Yıl Sonra Gelen İtiraf: Enkazı Bulup Günlerce Beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturmasında 17 Yıl Sonra Gelen İtiraf: Enkazı Bulup Günlerce Beklemişler
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kamu Kurumlarında Üst Düzey Görev Değişikliği Kamu Kurumlarında Üst Düzey Görev Değişikliği
Yavuz Bingöl’den Kötü Haber: Konserini İptal Etti, Ameliyata Alınacak Yavuz Bingöl’den Kötü Haber! Ameliyata Alınacak
Adalet Bakanı Akın Gürlek Açıkladı: Yıllarca Çözülemeyen 6 Faili Meçhul Cinayette Şok Gelişme Yıllarca Çözülemeyen 6 Faili Meçhul Cinayette Şok Gelişme
CHP’de Düğüm Eylülde Çözülecek: Yönetimin Kaderini Yargıtay Belirleyecek CHP’de Düğüm Eylülde Çözülecek: Yönetimin Kaderini Yargıtay Belirleyecek