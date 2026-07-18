Bakan Gürlek Detayları Paylaştı: Ahbap Derneği Soruşturmasının Arkasında Ne Var?

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği Ahbap Derneği soruşturması hakkında konuştu. TRT Haber’e özel açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, sürecin münferit bir olay olmadığını vurgulayarak, yasa dışı bahis, kumar ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelenin sivil toplum ayağında da tavizsiz süreceğinin sinyalini verdi.

3 AĞIR SUÇTAN ADLİ DEĞERLENDİRME YAPILIYOR

Bakan Gürlek, soruşturmanın yasal çerçevesini çizerek dernek yönetici ve üyeleri hakkında çok ciddi suçlamaların masada olduğunu belirtti. Yargı mekanizmasının titizlikle çalıştığını ifade eden Gürlek, sürece dair şu detayları paylaştı:

"Bu tür dosyalarda dernek yönetici ve üyeleri bakımından güveni kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden adli değerlendirme yapılabilmektedir.

Bizim temel önceliğimiz; vatandaşlarımızın iyi niyetinin, bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir. Adalet Bakanlığı olarak, İçişleri Bakanlığımız, MASAK ve ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği içinde; derneklerin denetimi, takibi ve kontrolü başta olmak üzere önleyici ve caydırıcı tedbirlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz.”



Kaynak: TRT Haber