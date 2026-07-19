Kuveyt'te Siren Sesleri, Savunma Sistemleri Devrede
Kuveyt ordusu, İran'dan atılan füze ve kamikaze İHA'ların önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. İran ordusu yaptığı açıklamada, Kuveyt sınırları içindeki iki ABD üssünün kamikaze İHA'lar tarafından hedef alındığını duyurdu.
İran ordusu, Kuveyt'te ABD ordusunun kullandığı El-Adiri Kampı ile Ali es-Salem Hava Üssü'ndeki Amerikan teçhizatlarını kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.
İKİ ABD ÜSSÜ HEDEF ALINDI
İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kamikaze İHA'larla Kuveyt'teki iki önemli ABD üssüne saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada, ABD'nin saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirilen "16'ncı dalga operasyon" kapsamında Kuveyt'te ABD güçlerinin kullandığı El-Adiri Kampı'na saldırılar düzenlendiği belirtildi.
Kamikaze İHA'larla gerçekleştirilen saldırılar kapsamında ABD ordusunun mühimmat deposunun hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Ali es-Salem Hava Üssü'ndeki Patriot hava savunma sistemleri ile hava radarının yoğun saldırılarla ateş altına alındığı ifade edildi.
KUVEYT'TE SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE
Kuveyt ordusu, İran'dan atılan füze ve kamikaze İHA'ların önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.
Kaynak: AA