ABD'den Vatandaşlarına İsrail ve Lübnan Uyarısı: Orta Doğu'da Gerilim Tırmanabilir

ABD, vatandaşlarına İsrail ve Lübnan’a seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Son Güncelleme:
ABD'den Vatandaşlarına İsrail ve Lübnan Uyarısı: Orta Doğu'da Gerilim Tırmanabilir
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İran arasındaki mutabakat çökerken, Orta Doğu'da bir kez daha silahlar konuşmaya başladı. ABD, İran'da kritik noktaları hedef alırken İran da bölge ülkelerindeki ABD askeri noktalarına misilleme saldırıları gerçekleştiriyor.

'ÖNGÖRÜLEMEYEN TIRMANMA YAŞANABİLİR'

Çatışmalar 8. gününü geride bırakırken, ABD'nin İsrail ve Beyrut Büyükelçiliklerinden dikkat çekici iki ayrı uyarı yapıldı.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Orta Doğu’daki güvenlik ortamının bölgedeki yüksek gerilim nedeniyle karmaşıklığını koruduğu ve öngörülemeyen bir tırmanma yaşanabileceği bildirildi. Açıklamada, bölgeye veya bölge üzerinden seyahat edecek kişilere, uçuşların planlandığı şekilde devam edip etmediğini öğrenmek için hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

'LÜBNAN'A SEYAHAT ETMEYİN' ÇAĞRISI

Lübnan basını ise ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği’nin yayımladığı güvenlik uyarısını paylaştı. Uyarıda, ABD vatandaşlarından Lübnan’a seyahat etmemeleri, Orta Doğu’ya veya bölge üzerinden seyahat planlarını yeniden değerlendirmeleri istendi. Büyükelçilik, bölgedeki ABD vatandaşlarına dikkatli olmayı sürdürmeleri, gelişmeleri takip etmeleri ve uçuşlarının devam edip etmediğini hava yolu şirketlerinden teyit etmeleri çağrısında bulundu.

ABD 8 GÜNDÜR İRAN'I VURUYOR

Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a karşı 8 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının tamamlandığını duyurarak, "CENTCOM güçleri, İran'a ait askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesislerini, deniz unsurlarını ve füze ile insansız hava aracı (İHA) depolarını başarıyla vurdu" açıklamasında bulundu.

CENTCOM Duyurdu: İran ABD Üssünü Vurdu! 2 Asker Öldü, Bir Asker KayıpCENTCOM Duyurdu: İran ABD Üssünü Vurdu! 2 Asker Öldü, Bir Asker KayıpDünya
Mücteba Hamaney'den ABD'ye Sert Mesaj: 'Unutulmaz Dersler Vereceğiz'Mücteba Hamaney'den ABD'ye Sert Mesaj: 'Unutulmaz Dersler Vereceğiz'Dünya

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
ABD İran İsrail Lübnan
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Venezuela'da Depremin Bilançosu Artıyor, Ölü Sayısı 5 Bin 119'a Yükseldi Depremin Bilançosu Artıyor, Ölü Sayısı 5 Bin 119'a Yükseldi
Netanyahu New York'a Giderse Tutuklanacak mı? Mamdani'den 'O Bir Savaş Suçlusu' Çıkışı Netanyahu New York'a Giderse Tutuklanacak mı? Mamdani'den 'O Bir Savaş Suçlusu' Çıkışı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
TÜRKPATENT'e Dikkat Çeken Başvuru: 'Yeni Parti' Detayı Kulisleri Hareketlendirdi 'Yeni Parti' Detayı Kulisleri Hareketlendirdi
Diyarbakır'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Öldü Diyarbakır'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Öldü
Aydın'da Acı Olay: Nehirde Akıntıya Kapılan 4 Çocuktan 2'si Kayboldu Aydın'da Acı Olay: Nehirde Akıntıya Kapılan 4 Çocuktan 2'si Kayboldu
İngiltere Dünya Kupası'nı Üçüncü Tamamladı: Gol Düellosuna Sahne Olan Maç Tarihe Geçti İngiltere Dünya Kupası'nı Üçüncü Tamamladı: Gol Düellosuna Sahne Olan Maç Tarihe Geçti
Netanyahu New York'a Giderse Tutuklanacak mı? Mamdani'den 'O Bir Savaş Suçlusu' Çıkışı Netanyahu New York'a Giderse Tutuklanacak mı? Mamdani'den 'O Bir Savaş Suçlusu' Çıkışı