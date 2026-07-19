ABD'den Vatandaşlarına İsrail ve Lübnan Uyarısı: Orta Doğu'da Gerilim Tırmanabilir

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ABD ve İran arasındaki mutabakat çökerken, Orta Doğu'da bir kez daha silahlar konuşmaya başladı. ABD, İran'da kritik noktaları hedef alırken İran da bölge ülkelerindeki ABD askeri noktalarına misilleme saldırıları gerçekleştiriyor.

'ÖNGÖRÜLEMEYEN TIRMANMA YAŞANABİLİR'

Çatışmalar 8. gününü geride bırakırken, ABD'nin İsrail ve Beyrut Büyükelçiliklerinden dikkat çekici iki ayrı uyarı yapıldı.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Orta Doğu’daki güvenlik ortamının bölgedeki yüksek gerilim nedeniyle karmaşıklığını koruduğu ve öngörülemeyen bir tırmanma yaşanabileceği bildirildi. Açıklamada, bölgeye veya bölge üzerinden seyahat edecek kişilere, uçuşların planlandığı şekilde devam edip etmediğini öğrenmek için hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

'LÜBNAN'A SEYAHAT ETMEYİN' ÇAĞRISI

Lübnan basını ise ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği’nin yayımladığı güvenlik uyarısını paylaştı. Uyarıda, ABD vatandaşlarından Lübnan’a seyahat etmemeleri, Orta Doğu’ya veya bölge üzerinden seyahat planlarını yeniden değerlendirmeleri istendi. Büyükelçilik, bölgedeki ABD vatandaşlarına dikkatli olmayı sürdürmeleri, gelişmeleri takip etmeleri ve uçuşlarının devam edip etmediğini hava yolu şirketlerinden teyit etmeleri çağrısında bulundu.

ABD 8 GÜNDÜR İRAN'I VURUYOR

Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a karşı 8 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının tamamlandığını duyurarak, "CENTCOM güçleri, İran'a ait askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesislerini, deniz unsurlarını ve füze ile insansız hava aracı (İHA) depolarını başarıyla vurdu" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA-İHA