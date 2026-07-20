Diyarbakır'da Doğan Hatun Dönemi Kapandı

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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 65’e yakın rekor bir oy oranıyla göreve gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, yazılı bir açıklama yaparak belediye başkanlığı görevinden resmen çekildiğini duyurdu.

Hatun'un istifa mektubundaki 'hizmet üretemedim' özeleştirisi ve sağlık durumuyla ilgili detaylar dikkat çekti.

'ZİHNİYET OLARAK ESKİ ALIŞKANLIKLARDA ISRAR EDİLDİ'

İstifa kararının perde arkasını aralayan Doğan Hatun, partisinin düzenlediği Yerel Yönetimler Konferansı’ndaki özeleştiri sürecine işaret etti. Konferansta yeni dönemin yeterince anlaşılmadığı, zihniyet ve pratik olarak eski alışkanlıklarda ısrar edildiği yönünde ortak bir iradenin ortaya çıktığını belirten Hatun, bu durumun kendisini derin bir sorgulamaya ittiğini ifade etti.

'HALKIN BEKLENTİLERİNE CEVAP OLAMADIM'

Görev süresi boyunca sergilediği performansa dair de bir özeleştiri sunan Hatun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İki yılı aşkın süredir yürüttüğüm görev kapsamında partimizin ve halkımızın benden beklediği temel sorumluluklara istenilen düzeyde cevap olamadığımı; hizmet üretme noktasında yeterli üretkenliği gösteremediğimi açık yüreklilikle ifade etmek isterim."

Yaşadığı ciddi sağlık sorunlarına da değinen Hatun, "Görev sürecimde üç kez anjiyo olmam, fiziksel olarak beni yıpratmış; çalışmalara beklenen düzeyde katılım sağlamamın önünde engel oluşturmuştur" diyerek fiziksel olarak süreci kaldıramadığını belirtti.

'PARTİM GERİ ÇEKİLME TALEBİMİ UYGUN GÖRDÜ'

"Barış ve Demokratik Toplum Süreci" olarak adlandırdığı yeni dönemde daha yoğun bir mücadele ve emek gerektiğini vurgulayan Doğan Hatun, bu aşamada belediye başkanlığı koltuğunda sürece yeterli katkıyı sunamayacağını anladığını belirtti. Hatun, konferansta alınan "Geri Çekilme İlkesi" kapsamında istifa talebini parti kurullarına ilettiğini ve bu talebin yerinde görülerek onaylandığını açıkladı.

'MÜCADELEM MAKAMLARLA SINIRLI DEĞİL'

Siyaseti bırakmadığını, sadece alan değiştirdiğini belirten Hatun, "Bizler açısından partimizin mücadele alanları hiçbir zaman makam ve mevkilerle sınırlı olmamıştır. Eksik ve yetersiz kaldığımı düşündüğüm bu görevden çekilirken, mücadelemi başka alanlarda daha güçlü bir biçimde sürdüreceğim" ifadelerini kaydetti.

BASINA VE KAMUOYUNA



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı görevimden, Geri Çekilme İlkesi kapsamında istifa etmeme ilişkin açıklamam: pic.twitter.com/cs6r6QhyKG — Doğan Hatun (@doganhatundbb) July 20, 2026

Kaynak: Haber Merkezi