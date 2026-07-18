CENTCOM Duyurdu: İran ABD Üssünü Vurdu! 2 Asker Öldü, Bir Asker Kayıp

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Ürdün'deki askeri üssü hedef aldığını açıkladı. X'te yapılan açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askeri hayatını kaybetti" denildi.

BİR ASKER KAYIP

Paylaşımda, bir ABD askerinin kayıp olduğu, tedavi amacıyla Ürdün'deki hastanelere sevk edilen 4 askerin taburcu edildiği, hafif yaralanan diğer personelinse sağlık kontrollerinin ardından görevlerine döndüğü kaydedildi.

Kaynak: AA