İran'ın Misilleme Ateşi Kuveyt'e Sıçradı: Güvenlik Akademisinde Patlama

İran'ın ABD saldırılarına misilleme kapsamında hedef aldığı Kuveyt'te bulunan Saad Al Abdullah Güvenlik Bilimleri Akademisi'nde patlama meydana geldi. Olayın ardından tesiste yangın çıktı.

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İran'ın Misilleme Ateşi Kuveyt'e Sıçradı: Güvenlik Akademisinde Patlama
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İran'ın ABD saldırılarına misilleme olarak Körfez'deki hedeflere yönelik operasyonları sürüyor. İran'ın saldırı düzenlediği Kuveyt'te Saad Al Abdullah Güvenlik Bilimleri Akademisi’nde patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın ardından olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri, bölgede çıkan yangına müdahale etti. Tesiste maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Saad Al Abdullah Güvenlik Bilimleri Akademisi, Kuveyt'in iç güvenlik güçleri ve polis teşkilatı personelinin eğitim aldığı başlıca merkezlerden biri olarak biliniyor.

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