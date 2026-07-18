Mücteba Hamaney'den ABD'ye Sert Mesaj: 'Unutulmaz Dersler Vereceğiz'

İran dini lideri Mücteba Hamaney, ABD'nin saldırılarının ardından Washington yönetimine sert sözlerle yüklendi. Hamaney, ABD'nin 'gerçek yüzünü gösterdiğini' belirterek, 'unutulmaz dersler' vereceklerini söyledi.

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Mücteba Hamaney'den ABD'ye Sert Mesaj: 'Unutulmaz Dersler Vereceğiz'
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İran dini lideri Mücteba Hamaney, yeniden başlayan saldırılar nedeniyle ABD'ye ve Başkan Donald Trump'a tepki gösterdi. Hamaney'in açıklaması şöyle:

"Anlaşmanın ihlal edilmesi, ABD Başkanının imzasının hiçbir değerinin ve geçerliliğinin olmadığını bir kez daha kanıtladı. İran halkının Amerikan düşmanına unutulmaz dersleri vardır. İran ile ABD liderleri arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin vaatlerin tekrar tekrar ihlal edilmesi, ABD Başkanının imzasının değersiz ve geçersiz olduğunu; kibir, yayılmacılık ve vahşetin Amerikan anlayışının ayrılmaz parçaları olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

'GÜVENİLMEZLİĞİN YENİ KANITI OLMUŞTUR'

Bugün Büyük Şeytan bir kez daha gerçek yüzünü göstermiş; işlenen suçlar ve ihanetler, Amerika'nın yalanlarının, güvenilmezliğinin ve samimiyetsizliğinin yeni bir kanıtı olmuştur.

ABD savaşları körüklemeye ve ağır bedeller ödemeye devam ederken bilmelidir ki İran halkı ve Direniş Cephesi'nin ona vereceği unutulmaz dersler vardır. Son günlerde İslam savaşçılarının ve güneydeki direnişçilerin gösterdiği cesaret bunun örnekleridir."

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Kaynak: AA

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