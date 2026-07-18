Orta Doğu'da Savaş Çemberi Genişliyor: Ürdün Sınırında 4 İHA Birden İmha Edildi

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Orta Doğu'da tırmanan Washington-Tahran askeri krizi ve Körfez'deki karşılıklı bombardımanlar, stratejik tampon bölge konumundaki Ürdün'ü teyakkuza geçirdi.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülke hava sahasına giren insansız hava aracının (İHA) tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz ülke hava sahasına giren 4 İHA'yı engelleyerek düşürdü" ifadelerine yer verildi.

CAN KAYBI YOK

İHA'ların düşürülmesi sırasında herhangi bir can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediği aktarılan açıklamada, ilgili birimlerin enkaz parçalarının bulunduğu bölgelerde gerekli güvenlik önlemlerini aldığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin sınırlarını, hava sahasını ve vatandaşların güvenliğini korumaya yönelik görevini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

Ürdün ordusu, sabah saatlerinde de İran'dan ateşlenen 10 balistik füzenin hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini, saldırılarda can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA