Orta Doğu'da Savaş Çemberi Genişliyor: Ürdün Sınırında 4 İHA Birden İmha Edildi

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, komşu ülkelerdeki askeri tırmanışın ardından ülke hava sahasını ihlal eden 4 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından başarıyla vurularak düşürüldüğünü duyurdu.

Son Güncelleme:
Orta Doğu'da Savaş Çemberi Genişliyor: Ürdün Sınırında 4 İHA Birden İmha Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu'da tırmanan Washington-Tahran askeri krizi ve Körfez'deki karşılıklı bombardımanlar, stratejik tampon bölge konumundaki Ürdün'ü teyakkuza geçirdi.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülke hava sahasına giren insansız hava aracının (İHA) tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz ülke hava sahasına giren 4 İHA'yı engelleyerek düşürdü" ifadelerine yer verildi.

CAN KAYBI YOK

İHA'ların düşürülmesi sırasında herhangi bir can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediği aktarılan açıklamada, ilgili birimlerin enkaz parçalarının bulunduğu bölgelerde gerekli güvenlik önlemlerini aldığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin sınırlarını, hava sahasını ve vatandaşların güvenliğini korumaya yönelik görevini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

Ürdün ordusu, sabah saatlerinde de İran'dan ateşlenen 10 balistik füzenin hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini, saldırılarda can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmediğini açıklamıştı.

Körfez'de Kritik Eşik: İran, Kuveyt'in Enerji Altyapısını VurduKörfez'de Kritik Eşik: İran, Kuveyt'in Enerji Altyapısını VurduDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Ürdün İran
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Bahreyn'de Hava Alarmı: Sirenler Yine Devrede Bahreyn'de Hava Alarmı, Sirenler Yine Devrede
Asırlık Enkazın Bilançosu Ağırlaşıyor! Venezuela’da Can Kaybı 5 Bini Aştı Asırlık Enkazın Bilançosu Ağırlaşıyor! Venezuela’da Can Kaybı 5 Bini Aştı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kamu Kurumlarında Üst Düzey Görev Değişikliği Kamu Kurumlarında Üst Düzey Görev Değişikliği
Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturmasında 17 Yıl Sonra Gelen İtiraf: Enkazı Bulup Günlerce Beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturmasında 17 Yıl Sonra Gelen İtiraf: Enkazı Bulup Günlerce Beklemişler
Adalet Bakanı Akın Gürlek Açıkladı: Yıllarca Çözülemeyen 6 Faili Meçhul Cinayette Şok Gelişme Yıllarca Çözülemeyen 6 Faili Meçhul Cinayette Şok Gelişme
AFAD Duyurdu! Malatya'da 5.0 Büyüklüğünde Deprem Malatya'da 5.0 Büyüklüğünde Deprem
CHP’de Düğüm Eylülde Çözülecek: Yönetimin Kaderini Yargıtay Belirleyecek CHP’de Düğüm Eylülde Çözülecek: Yönetimin Kaderini Yargıtay Belirleyecek