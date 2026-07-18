Bahreyn'de Hava Alarmı: Sirenler Yine Devrede
ABD ile İran arasında tırmanan bölgesel savaş Körfez'i germeye devam ediyor. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran kaynaklı yeni hava saldırısı tehdidi nedeniyle ülke genelinde alarm sirenlerinin yeniden çalmaya başladığını duyurarak halka acil sığınak çağrısı yaptı.
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Körfez'de devam eden karşılıklı misillemelerin ardından, Bahreyn semalarında gerilim bir kez daha tırmandı.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, resmi X hesabı üzerinden yaptığı acil durum açıklamasında, ülkeye yönelik yeni bir İran hava saldırısı tehdidinin algılandığını ve erken uyarı sistemlerinin aktif hale getirildiğini bildirdi.
SİRENLER YENİDEN DEVREDE
Açıklamada, sirenlerin yeniden devreye alındığı bilgisi verilerek vatandaşlar ve ülkede yaşayan yabancılardan sakin olmaları ve en yakın güvenli noktalara gitmeleri istendi. Gelişmelere ilişkin bilgilerin ise yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi çağrısı yapıldı.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde de hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiğini duyurmuştu.
Kaynak: AA
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