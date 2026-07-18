Körfez'de Kritik Eşik: İran, Kuveyt'in Enerji Altyapısını Vurdu

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Orta Doğu'daki askeri gerilim, sivil ve stratejik altyapıları doğrudan hedef almaya başladı. Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, resmi X hesabı üzerinden yaptığı acil durum açıklamasında, ülkenin hayati öneme sahip tesislerinden birinin "düşman saldırısına" maruz kaldığını bildirdi. Saldırı sonrası tesiste büyük bir yangın çıktı.

KRİTİK ÜNİTELER DEVRE DIŞI

Bakanlık, ana elektrik şebekesinin tamamen çökmesini önlemek ve tesis güvenliğini maksimum düzeyde tutabilmek adına bazı üretim ünitelerini tedbiren devre dışı bıraktı. Yangının büyümesini önlemek amacıyla acil durum planları yürürlüğe konulurken, itfaiye ve teknik ekiplerin tesisteki yangını söndürme ve hasar onarım çalışmaları eş zamanlı olarak devam ediyor.

VATANDAŞLARA TASARRUF ÇAĞRISI

Saldırının ardından enerji arzında yaşanabilecek olası krizlerin önüne geçmek isteyen Kuveyt hükümeti, halka acil çağrıda bulundu. Resmi açıklamada, özellikle hava sıcaklığının ve tüketimin en yüksek olduğu 11.00 ile 17.00 saatleri arasında vatandaşlardan elektrik tüketimini minimuma indirmeleri istendi.

Kaynak: AA