Körfez'de Kritik Eşik: İran, Kuveyt'in Enerji Altyapısını Vurdu
Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, İran tarafından düzenlenen hava saldırısında ülkenin hayati öneme sahip elektrik üretim ve su arıtma tesislerinden birinin doğrudan hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını duyurdu. Bazı üretim ünitelerinin acilen kapatıldığı bildirildi.
Orta Doğu'daki askeri gerilim, sivil ve stratejik altyapıları doğrudan hedef almaya başladı. Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, resmi X hesabı üzerinden yaptığı acil durum açıklamasında, ülkenin hayati öneme sahip tesislerinden birinin "düşman saldırısına" maruz kaldığını bildirdi. Saldırı sonrası tesiste büyük bir yangın çıktı.
KRİTİK ÜNİTELER DEVRE DIŞI
Bakanlık, ana elektrik şebekesinin tamamen çökmesini önlemek ve tesis güvenliğini maksimum düzeyde tutabilmek adına bazı üretim ünitelerini tedbiren devre dışı bıraktı. Yangının büyümesini önlemek amacıyla acil durum planları yürürlüğe konulurken, itfaiye ve teknik ekiplerin tesisteki yangını söndürme ve hasar onarım çalışmaları eş zamanlı olarak devam ediyor.
VATANDAŞLARA TASARRUF ÇAĞRISI
Saldırının ardından enerji arzında yaşanabilecek olası krizlerin önüne geçmek isteyen Kuveyt hükümeti, halka acil çağrıda bulundu. Resmi açıklamada, özellikle hava sıcaklığının ve tüketimin en yüksek olduğu 11.00 ile 17.00 saatleri arasında vatandaşlardan elektrik tüketimini minimuma indirmeleri istendi.
Kaynak: AA