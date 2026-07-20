Yeşilçam Hikayesi Gerçek Oldu: 43 Yıl Hizmetçiliğini Yaptığı Patronu Öz Babası Çıktı

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Türkiye hukuk tarihinin en ilginç ve sarsıcı babalık davalarından biri Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karara bağlandı. Tam 43 yıl boyunca ünlü iş insanı Niyazi Üzmez’in yanında temizlik ve çay işlerine bakan Kalbiye Sağlam, yürüttüğü hukuk mücadelesini kazanarak milyarder iş adamının yasal yollarla 4. çocuğu olarak tescillendi.

1950'Lİ YILLARDA BAŞLAYAN BÜYÜK SIR

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, akıllara durgunluk veren olaylar zinciri 1950'li yıllarda başladı. O dönem 21 yaşında olan Ümit Etyüzen, henüz 16 yaşında olan Niyazi Üzmez'den hamile kaldı. Durumun duyulmaması adına Etyüzen, tuğla fabrikasında bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendirildi. Dünyaya gelen kız bebeğe Kalbiye ismi verildi ve nüfusa Zorlukaya'nın adıyla kaydedildi. Olayın çarpıcı kısmı ise, biyolojik baba Niyazi Üzmez'in bu gerçeği bildiği halde aileye "kimseye anlatmayın" yemini ettirerek anne ve üvey babayı kendi fabrikasında işe alması oldu.

KENDI EVİNDE, DÜKKANINDA VE YAZLIĞINDA HİZMETÇİYDİ

Büyüdükten sonra annesi gibi Üzmez ailesinin yanında hizmetçilik yapmaya başlayan Kalbiye Sağlam, erken yaşta evlenip Manisa'ya taşındı. Ancak 28 yaşında eşini kaybedince iki çocuğuyla, uzaktan akrabası sandığı biyolojik babası Niyazi Üzmez'in yanına geri döndü. Kalbiye Sağlam, yıllar boyunca öz babasının evinde, dükkanında ve Çeşme'deki yazlığında hiçbir şeyden habersiz temizlik yaptı, hizmet etti.

ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ İTİRAFLA MEZARLAR AÇILDI

İş insanı Niyazi Üzmez, vefatından kısa süre önce vicdan azabına dayanamayarak Kalbiye Sağlam'a acı gerçeği itiraf etti. Duydukları karşısında büyük bir şok yaşayan Sağlam, Turgutlu Aile Mahkemesi'nde avukatı aracılığıyla babalık davası açtı. Dava sürecinde Niyazi Üzmez ve daha önce vefat eden anne Ümit Etyüzen'in mezarları açılarak DNA örnekleri toplandı. İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan testler sonucunda Üzmez'in yüzde 99,9 oranında biyolojik baba olduğu kesinleşti.

1 MİLYAR LİRALIK MİRASA ORTAK OLDU

Turgutlu 2. Aile Mahkemesi, adli tıp raporunun ardından tarihi kararını verdi. Mahkeme kararıyla birlikte Kalbiye Sağlam, biyolojik babası Niyazi Üzmez'in nüfusuna resmen geçti. Bu kararla birlikte Sağlam, holding bünyesindeki iki dev tuğla fabrikası ve 30'un üzerinde lüks taşınmazın da dahil olduğu yaklaşık 1 milyar Türk Lirası değerindeki servetin yasal ortağı oldu.

Davanın ardından soyadını da değiştiren Kalbiye Sağlam Üzmez, ömrünü hizmetçi olarak geçirdiği ailenin resmen dördüncü mirasçısı ilan edildi.

Kaynak: Sabah Gazetesi