İran ve ABD'den İsviçre'de Yeni Mutabakat: Çalışma Grupları Kurulacak

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, yaptığı açıklamada, İsviçre'de gerçekleştirilen görüşmelerde mutabakatın uygulanmasına yönelik teknik ayrıntıların ele alındığını belirtti. Garibabadi, görüşmeler sonucunda dört ana başlıkta çalışma grupları oluşturulması kararı alındığını ifade etti.

YENİ TOPLANTILAR YOLDA

İran'ın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini de teknik düzeydeki temasların sürdüğünü, ilerleyen süreçte üst düzey delegasyonlar arasında yeni toplantıların yapılmasının beklendiğini söyledi.

Öte yandan İran Müzakere Heyeti Üyesi Hüseyin Kurbanzade, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran'ın serbest bırakılacak dondurulmuş varlıklarla Amerikan tarım ürünleri satın alacağı yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Kurbanzade, ne imzalanan mutabakatta ne de herhangi bir anlaşmada İran'ın ABD ürünleri satın alma zorunluluğunun bulunduğunu belirterek, hangi ülkeden ne tür ürün alınacağına yalnızca İran'ın karar vereceğini vurguladı.

BALİSTİK FÜZE YALANLAMASI

İran basını ise ABD ile yürütülen görüşmelerde Tahran'ın balistik füze kapasitesinin gündeme geleceği yönündeki iddiaları yalanladı. İran müzakere heyetine yakın kaynaklar, balistik füze programının müzakerelerin gündeminde yer almadığını ve söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump da süreçle ilgili yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek, Tahran'ın anlaşma şartlarına uymaması halinde gerekli adımları atacağını söylemişti.

Kaynak: AA