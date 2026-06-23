Trump, Hürmüz Ablukasını Kaldırdığını Açıkladı: İran Nükleer Denetimlere Onay Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen süreç ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere ilişkin kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, İran'ın nükleer denetimlere onay vermesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına ve deniz ablukasının kaldırılmasına karar verdiğini duyurdu.

'İRAN ÜST DÜZEY NÜKLEER DENETİMLERE TAM RIZA GÖSTERDİ'

Trump açıklamasında, İran’ın uzun vadeli ve kapsamlı nükleer denetimlere onay verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aksini iddia eden itirazlarına ve yalan beyanlarına rağmen, ABD’nin zaferini olabildiğince küçük ve önemsiz göstermek için elinden geleni yapan “Yalan Haberler”in sürekli propagandasına rağmen, İran, uzun bir süre boyunca en üst düzeyde nükleer denetimlere tam ve eksiksiz olarak rıza göstermiştir. Bu, 'Nükleer Dürüstlüğü' garanti altına alacaktır."

Trump, bu şartların kabul edilmemesi halinde müzakerelerin sona ereceğini de vurguladı.

'HÜRMÜZ AÇIK KALACAK, ABLUKAYI KALDIRIYORUM'

Açıklamasında bölgesel güvenlik başlıklarına da değinen Trump, İran’ın adımlarına bağlı olarak Hürmüz Boğazı’ndaki durumun yeniden şekillendiğini ifade etti.

"İran’ın yaptığı bu ve diğer önemli tavizlere dayanarak, Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasına ve deniz ablukasının devam etmemesine izin vermeyi kabul ettim. Ancak, ablukanın yeniden uygulanması gerekirse diye tüm gemiler yerlerinde kalmaya devam edecek."

'İRAN İNSANİ KRİZ İÇİNDE, GEÇ OLMADAN YARDIM GEREKLİ'

Trump, İran’daki durumu “insani kriz” olarak tanımlayarak acil yardım çağrısında bulundu.

"Bunlar, İran’ın acil olarak ihtiyaç duyduğu şeylerdir. Bu bir insani kriz ve çok geç olmadan, şimdi yardım etmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Görüşmeler iyi gidiyor!"

Kaynak: Haber Merkezi