Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pezeşkiyan’a Sabotaj Uyarısı: 'Barışa Katkı Sunacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la yaptığı görüşmede İran–ABD hattında varılan mutabakatı olumlu karşıladıklarını ifade etti. Türkiye’nin sürecin barışa evrilmesi için katkı sunmaya hazır olduğu belirten Erdoğan, sabotaja karşı uyardı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pezeşkiyan’a Sabotaj Uyarısı: 'Barışa Katkı Sunacağız'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la görüştü. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye’nin bu sürecin kalıcı bir barışa evrilmesi için katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Görüşmenin ekonomik boyutunda Türkiye ile İran arasındaki ticaret, finans ve enerji alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesi gündeme geldi. İki lider, mevcut ilişkilerin daha derin ve kurumsal bir çerçeveye taşınması konusunda karşılıklı irade beyan etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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