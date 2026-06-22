Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yle Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi Türkiye'ye davet etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yle telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, liderler, Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
HANGİ BAŞLIKLAR ELE ALINDI?
Erdoğan görüşmede, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımayı istediklerini, özellikle enerji, savunma sanayisi ve ulaştırma alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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