Katar'daki Fabrika Faciasında 13 Ölü, 66 Yaralı
Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada meydana gelen patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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Katar televizyonuna açıklama yapan Enerji Bakanı Saad bin el-Kaabi, olaya ilişkin bilgi verdi.
HİNDİSTAN VE PAKİSTAN UYRUKLU 13 İŞÇİ ÖLDÜ
Patlamada 13 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Bakan Kaabi, hayatını kaybedenlerin Hindistan ve Pakistan uyruklu olduğunu söyledi.
Katarlı Bakan, patlamanın saldırı değil teknik bir arızadan kaynaklandığını vurguladı.
Patlamada 66 kişinin yaralandığını belirten Kaabi, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.
Kaynak: AA
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