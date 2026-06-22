İngiltere Başbakanı Starmer İstifa Etti, Sterlin 2026'nın En Düşük Değerini Test Etti

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Sterlin, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın görevinden istifa ettiğini açıklamasının ardından bu yılın en düşük seviyelerine yakın işlem gördü. Yatırımcılar, yeni bir İşçi Partisi yönetiminin İngiltere'nin mali görünümüne ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirip getirmeyeceğini değerlendiriyor.

2026'NIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE YAKLAŞTI

Sterlin, pazartesi günü (22 Haziran) erken saatlerde yüzde 0,4’e kadar gerileyerek 1,3181 dolar seviyesini test etti ve mart ayında görülen 2026’nın en düşük seviyesi olan 1,3159 dolara yaklaştı. Ardından kayıplarını bir miktar geri aldı.

BURNHAM VEKİL OLDU, STARMER İSTİFA ETTİ

Starmer’ın açıklaması, Andy Burnham’ın Makerfield ara seçimlerindeki zaferinin ardından geldi. Bu sonuç, Büyük Manchester Belediye Başkanı olan Burnham’ın parlamentoya geri dönmesini sağlarken bir liderlik yarışına girmesinin de önünü açtı.

Bloomberg, yatırımcılar açısından temel sorunun Burnham’ın beklendiği gibi başbakan olması durumunda ülkenin maliyesi üzerindeki etkilerinin ne olacağı etrafında şekillendiğini yazdı.

PİYASALARDA BURNHAM BELİRSİZLİĞİ

Burnham şu ana kadar izleyebileceği politikalara ilişkin net bir çerçeve ortaya koymadı. Bloomberg'e göre bu durum, gelecekteki borçlanma etkilerinin değerlendirilmesini zorlaştırıyor. Piyasaların İngiltere'nin harcamaları finanse etmek için tahvil ihracında olası bir artışa ilişkin endişe taşıdığı vurgusu öne çıkıyor.

STERLİN SEÇİMLERDEN BU YANA YÜZDE 2,5 DEĞER KAYBETTİ

Geçen ay yapılan yerel seçimlerde ağır kayıplar yaşanmasının ardından Starmer'ın geleceği belirsizleşmiş; sterlin son zamanlarda baskı altında kalmıştı. İngiltere Merkez Bankası'nın bu yıl faiz oranlarını Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na (Fed) göre daha az artırabileceği beklentisi de para birimi üzerinde baskı oluşturmuştu. Sterlin, 7 Mayıs'taki seçimlerden bu yana yaklaşık yüzde 2,5 değer kaybetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi