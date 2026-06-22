ABD'den İran Petrolüne Yeşil Işık: Artık Satabilecekler

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından enerji piyasalarına ilişkin dikkat çeken bir adım geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "İran petrolünün üretimi, tedariki ve satışına izin veren geçici 60 günlük genel bir lisans yayınladık" ifadelerini kullandı.

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ABD'den İran Petrolüne Yeşil Işık: Artık Satabilecekler
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ve Washington arasında hafta sonu İsviçre’de yapılan “verimli görüşmelerin” ardından ABD’nin Pazartesi günü İran’a Ağustos ayı sonuna kadar petrol satışına izin verdiğini söyledi.

İRAN'A 60 GÜNLÜK PETROL LİSANSI

Bessent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda , “Bu çerçeve kapsamında Hazine, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren geçici 60 günlük genel bir lisans yayınladı” ifadelerini kullandı.

'GÖRÜŞMELERDE BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİLDİ'

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, İran’ın hafta sonu Hürmüz Boğazı’nı kapattığını açıklamasına rağmen, İsviçre’deki görüşmelerde “büyük ilerleme” kaydedildiğini söyledi. ABD Merkez Komutanlığı ise Hürmüz Boğazı’nın kapatılmadığını belirtti.

Vance ayrıca İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı‘ndan silah denetçilerinin İran'a geri dönmesine izin vermeyi kabul ettiğini belirtti. Bessent ise Tahran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden serbest ve açık geçiş kararına bağlı kaldığını teyit etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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