İran, Rusya ve Çin'den ortak tatbikat

İran, Rusya ve Çin deniz kuvvetlerinin Hint Okyanusu'nda 5 gün sürecek ortak tatbikatı başladı.

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İran, Rusya ve Çin'den ortak tatbikat

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığının görüntülü paylaşımında, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde gerçekleştirilecek tatbikatın 5 gün süreceği duyuruldu.

Bugün başlayan tatbikata İran tarafından ordu ve Devrim Muhafızlarına bağlı deniz kuvvetleri unsurlarının katılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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