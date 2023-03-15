Seçildiğinden beri Meclis'e gelmeyen YouTuber'ın milletvekilliği düşürüldü

Japonya'da "GaaSyy" olarak tanınan siyasetçi ve YouTuber Higaşitani Yoşikazu'nun, meclis oturumlarına hiç katılmaması sonrası milletvekilliği düşürüldü.

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Seçildiğinden beri Meclis'e gelmeyen YouTuber'ın milletvekilliği düşürüldü

Japon Devlet Televizyonu "Nihon Housou Kyokai" (NHK) karşıtı politikalarıyla tanınan "anti-NHK Partisi'nin" milletvekili Higaşitani, seçildiği beri meclise gelmiyor.

Mecliste, kendisine geçen hafta tanınan özür dileme hakkını kullanmayan GaaSyy, "düzeni bozduğu" gerekçesiyle meclis disiplin komitesine sevk edildi.

Oturumlara katılmamasının yanı sıra bu davranışına yönelik milletvekilleri önünde doğrudan özür dilemeyen GaaSyy'ye en ciddi kınama cezası verildi.

Parlamenter kariyerinin akıbetine yönelik yapılan oturumda, iktidar ve muhalefet cephesi milletvekillerinin oyuyla, Higaşitani'nin milletvekilliği düşürüldü.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) Genel Sekreteri Hiroşige Seko, açıklamasında, neredeyse tüm siyasi grupların, GaaSyy'nin ihraç edilmesi lehine oy verdiğini söyledi.

Meclis açıklamasına göre Temmuz 2022'de seçilmesinden beri Japon YouTuber, maaş ve ek ödemelerle birlikte toplamda 19 milyon yen (140 bin dolar) gelir elde etti.

Instagram'dan açıklama yapan GaaSyy, seçim öncesinden beri Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) yaşadığını bildirmişti.

Meclis'in özür davetine, önce uyacağını belirten GaaSyy, Japonya'ya geri dönmeye hazırlandığını duyurmuştu.

Ancak, ülkeye dönmek yerine gönderdiği video ile özür dileyen GaaSyy'nın bu hamlesi mecliste tepki toplamıştı.

LISANSLAMA ÜCRETLERINE KARŞI

"NHK'yı yok et" (NHK wo Bukkowasu) mottosuyla bilinen siyasi oluşum Japonya'da, Devlet Televizyonu'nun lisanslama ücretlerine karşı politika yürütüyor ve "NHK'dan Halkı Koruma Partisi" olarak tanınıyor.

Japon Anayasasında, "meclisin aktif oturum döneminde, milletvekilleri tutuklanmaktan muaf" olduğu beyan ediliyor.

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