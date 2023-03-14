Pentagon: Rus uçağının çarptığı İHA'mız Karadeniz'de düştü

ABD’ye ait Reaper tipi İHA Rusya'ya ait Su-27 tipi savaş uçağının önlemesi sırasında meydana gelen kazanın ardından Karadeniz’e düştü.

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Pentagon: Rus uçağının çarptığı İHA'mız Karadeniz'de düştü

ABD’ye ait Reaper tipi İHA Rusya'ya ait Su-27 tipi savaş uçağının önlemesi sırasında meydana gelen kazanın ardından Karadeniz’e düştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Yaşanan gelişmenin ardından ABD, Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

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