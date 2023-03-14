Pentagon: Rus uçağının çarptığı İHA'mız Karadeniz'de düştü
ABD’ye ait Reaper tipi İHA Rusya'ya ait Su-27 tipi savaş uçağının önlemesi sırasında meydana gelen kazanın ardından Karadeniz’e düştü.
ABD’ye ait Reaper tipi İHA Rusya'ya ait Su-27 tipi savaş uçağının önlemesi sırasında meydana gelen kazanın ardından Karadeniz’e düştü.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı.
BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI
Yaşanan gelişmenin ardından ABD, Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.
Son Güncelleme: