Tren kazasında ölen makinistin cezaevindeki babası Yunanistan'a iade edilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Yunan mevkidaşı Niko Dendias ile telefonda görüştü

Tren kazasında ölen makinistin cezaevindeki babası Yunanistan'a iade edilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Yunan mevkidaşı Niko Dendias ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Yunanistan’ın Tempi kentinde 28 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren makinist Nikos Nalmpantis’in Türkiye’de cezaevinde bulunan babasının Yunanistan’a iade talebiyle ilgili gelişmeler değerlendirildi.

Bakan Dendias, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; tren kazasında hayatını kaybeden makinistin Türkiye’de cezaevinde bulunan babasının iadesine karar verilmesi nedeniyle Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Dendias, paylaşımında şöyle dedi:

“Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beni arayarak, Tempi’deki kazada yaşamını yitirenlerden birinin babası olan Yunan vatandaşının Yunanistan’a iade talebinin olumlu sonuçlandığını bildirdi. Mevkidaşıma Türkiye’nin olumlu ve hızlı dönüşü için teşekkür ettim. Türkiye’nin Adalet Bakanı kararı imzaladı.”

Öte yandan Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakan arasındaki görüşmede konsolosluk konuları da ele alındı.

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