Londra polisi, İngiltere Başbakanı Sunak'ı tasmasız köpek gezdirdiği için uyardı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ailesi, Hyde Park'ta köpeği tasmasız gezdirdiği için polis tarafından uyarıldı.

Londra polisi, İngiltere Başbakanı Sunak'ı tasmasız köpek gezdirdiği için uyardı

İngiltere Londra Metropolitan Polisi, bir TikTok videosunda Sunak ve ailesinin tasmasız köpek gezdirmenin yasak olduğu Hyde Park'ta köpeğini serbest bırakmasının yer alması üzerine açıklama yaptı.

Polisin tasmasız köpek gezdirildiğinden haberdar olduğu bilgisini paylaşan Metropolitan Polisi, "Orada bulunan bir polis memuru, bir kadınla konuşarak ona kuralları hatırlattı. Köpek tekrar tasmayla bağlandı." ifadelerini kullandı.

Ne zaman çekildiği belli olmayan videonun ardından polis, konuyla ilgili başka bir işlem yapılmayacağını da açıkladı.

Sunak daha önce de sosyal medya hesapları için çekilen bir videoda hareket eden araçta emniyet kemersiz yolculuk yaptığı görüldüğü için ceza almıştı. 

Türlünün erimemesi için bilmeniz gereken teknik! Çok daha iyi pişiyor Türlünün erimemesi için bilmeniz gereken teknik! Çok daha iyi pişiyor
Şikayet alan Kızılcık Şerbeti dizisinde üzücü gelişme.. Artık yer almayacak Şikayet alan Kızılcık Şerbeti dizisinde üzücü gelişme.. Artık yer almayacak
Pentagon: Rus uçağının çarptığı İHA'mız Karadeniz'de düştü Pentagon: Rus uçağının çarptığı İHA'mız Karadeniz'de düştü
Polonya Adalet Bakanı, belinde silahla görüntülendi Polonya Adalet Bakanı, belinde silahla görüntülendi
ÇOK OKUNANLAR
2023'te yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları 2023'te yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
4 adaylı cumhurbaşkanlığı yarışı için anket sonuçları açıklandı: İşte sonuçlar 4 adaylı cumhurbaşkanlığı yarışı için anket sonuçları açıklandı: İşte sonuçlar
Turnayı gözünden vuracak 3 burç belli oldu: Paralarını koyacak yer bulamayacaklar Turnayı gözünden vuracak 3 burç belli oldu: Paralarını koyacak yer bulamayacaklar
Kapalıçarşı esnafı, uyarıları tek tek sıraladı ve gram altın tahmininde bulundu! Kapalıçarşı esnafından gram altın tahmini!
İş Bankası Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi İş Bankası Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi