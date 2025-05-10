İran ile ABD Arasında Kritik Görüşme! Tarih Belli Oldu

İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerede dördüncü tur görüşmelerin, Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi’nin önerisiyle 11 Mayıs'ta (yarın) yapılmasına karar verildi.

İran ile ABD Arasında Kritik Görüşme! Tarih Belli Oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle ikili ilişkilerin nasıl olacağı merak konusu olan İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin dördüncü turunun tarihi kararlaştırıldı. İran müzakere heyetinden bir yetkili, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin dördüncü tur görüşmelerin 11 Mayıs Pazar günü yapılması önerisine Tahran'ın onay verdiğini açıkladı.

İranlı yetkili, müzakerelerin Umman'da yapılmasının kesinleştiğini duyururken, müzakerelerin sadece nükleer alanda ve İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili olacağını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İran ile ABD arasındaki dördüncü tur dolaylı müzakereler, ilk başta 3 Mayıs Cumartesi günü yapılması planlanmıştı. Ancak yapılan açıklamada, söz konusu müzakerelerin "lojistik ve teknik nedenlerle" ertelendiği bildirilmişti.

İran ile ABD Arasında Kritik Görüşme! Tarih Belli Oldu - Resim : 1

BEKLENTİLER NE?

ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor.

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Kaynak: İHA

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