Pakistan Hindistan'a Karşı Saldırı Başlattı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

İki nükleer güç arasındaki gerilim devam ediyor. İşte dakika dakika yaşananlar...

07.39 RUBIO, PAKİSTANLI KOMUTANLA GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Syed Asim Munir ile yaptığı telefon görüşmesinde İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptığı bildirildi.

06.53 PAKİSTAN'DAN MİSİLLEME SALDIRI

Hindistan ordusu, Pakistan'ın 3 havalimanını füzelerle hedef alırken, Pakistan ordusu da Hindistan'ın saldırılarına karşılık verdiğini bildirdi. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan'ın 3 şehirdeki havalimanlarını hedef alan füze saldırılarına karşılık verildiği belirtildi.

Karşı saldırıda, Hindistan'daki Surat Garh, Sirsa, Bathinda ve Akhnoor havalimanlarının hedef alındığını aktarılan açıklamada, saldırıda Hindistan'a ait S-400 hava savunma sisteminin de Pakistan Hava Kuvvetlerine ait J-17 savaş uçağıyla hipersonik füzeyle imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, Hindistan'da çok sayıda askeri noktanın hedef alındığı bildirildi. Pakistan ordusu, Hindistan'a düzenlediği karşı füze saldırılarının da görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu gelişmelerin ardından Ulusal Komuta Otoritesi'ni toplama kararı aldı. Hindistan saldırıları nedeniyle Pakistan hava sahası uçuşlara kapatıldı, ülkedeki iç ve dış hat uçuşları iptal edildi. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde başkent İslamabad'ın yakınındaki Ravalpindi şehrindeki Nur Han Havalimanı da dahil olmak üzere ülkedeki 3 ayrı hava limanının Hindistan ordusunca füzelerle hedef alındığı belirtilmişti.

05.32 G7 ÜLKELERİNDEN ÇAĞRI

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları Hindistan ile Pakistan arasındaki askeri gerilime ilişkin ortak bir açıklama yayınladı. 22 Nisan’da Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısının "şiddetle kınandığı" vurgulanan açıklamada, "Hem Hindistan hem de Pakistan'a azami itidal çağrısında bulunuyoruz. Askeri gerilimin daha da tırmanması bölgesel istikrara yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Her iki taraftaki sivillerin güvenliği konusunda derin endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi. G7 ülkelerinin barışçıl çözümü desteklediği kaydedilen açıklamada, "Her iki ülkeye de gerilimin derhal düşürülmesi ve barışçıl bir sonuca yönelik doğrudan diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz. Olayları yakından izlemeye devam ediyor ve hızlı ve kalıcı bir diplomatik çözüme yönelik desteğimizi ifade ediyoruz" denildi.

05.30 PAKİSTAN'DAN HİNDİSTAN'A OPERASYON

Pakistan hükümeti, Hindistan’a karşı "Bunyan-un-Marsoos Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı. Operasyon kapsamında Hindistan’ın Pakistan’a yönelik saldırılarda kullandığı askeri üslerin hedef alındığı bildirildi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki askeri gerilim tırmanırken, Pakistan’dan Hindistan’ın saldırılarına karşı yeni operasyon misillemesi geldi. Pakistan hükümeti, Hindistan’a yönelik "Bunyan-un-Marsoos Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı. Resmi Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Hindistan’ın Pencap eyaletindeki Beas bölgesinde bulunan BrahMos füze deposu ile Pathankot bölgesindeki bir havaalanı imha edilirken, Cemmu ve Keşmir eyaletinde bulunan Udhampur bölgesindeki bir hava üssü de Pakistan ordusu tarafından vuruldu. Hindistan’daki diğer hedeflere yönelik saldırıların devam ettiği aktarılırken, operasyon kapsamında Pakistan halkına ve ülkedeki camilere yönelik saldırılarda kullanılan askeri üslerin hedef alındığı bildirildi. Ayrıca, siber saldırı yoluyla Hindistan’ın elektrik şebekesinin yüzde 70’inin işlevsiz hale getirildiği kaydedildi.

02.11 PAKİSTAN ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Pakistan Ordusu, Hindistan'ın Pencap eyaletinden 6 balistik füze fırlattığını ve bunlardan 5'inin eyaletin Amritsar kentine isabet ettiğini belirtti. Pakistan hükümetinin X hesabındaki paylaşıma göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Adampur köyünden 6 balistik füze fırlatıldığını bildirdi.

Chaudhry, fırlatılan bu füzelerden birinin yine Adampur bölgesine düştüğünü, diğer 5'inin ise Pencap eyaletindeki Amritsar kentine isabet ettiğini kaydetti. Hindistan ordusunun ülkedeki Sih topluluğu hedef aldığını savunan Chaudhry, her türlü "terör eylemini" kınadıklarını aktardı.

Chaudhry, gece yarısından sonra yaptığı basın bilgilendirmesinde de Hint füzelerinin, İslamabad Nur Khan Hava Üssü, Pencap'ın Çakval bölgesindeki Mureed Hava Üssü ve Shorkot Üssünü hedef aldığını ancak Pakistan Hava Kuvvetleri unsurlarının güvende olduğunu kaydetti. Korgeneral Chaudhry, Hindistan'a karşılık vereceklerini aktardı.

Hint ordusundan henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Hint basını, Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarındaki Ravalpindi kenti ile ülkenin en büyük şehri Lahor'da da patlamalar olduğunu iddia etti.

23.49 HİNDİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Hindistan Savunma Bakanlığı, Pakistan sınırına yakın 26 noktada insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insanız hava araçları (SİHA) tespit edildiğini açıkladı. Bakanlığın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İHA ve SİHA'ların Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir ile Pencap ve Racastan eyaletlerinin bazı yerlerinde tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İHA ve SİHA'ların tespit edildiği yerler arasında, Cammu Keşmir'in Srinagar ile Cammu şehirleri, Nagrota ve Baramulla bölgeleriyle Awantipora kasabası, Pencap'a bağlı Fazilka ile Pathankot kentleriyle Firozpur bölgesi ve Racastan'daki Jaisalmer ile Bhuj kentleriyle Lalgarh Jattan ve Barmer bölgelerinin bulunduğu bildirildi. İHA ve SİHA'ları gönderenin Pakistan olup olmadığına değinilmeyen açıklamada, Hindistan ordusunun "yüksek teyakkuz" halinde olduğu vurgulandı.

Hava tehditlerinin takip edildiği ve gereken yerlerde harekete geçildiği bildirilen açıklamada, özellikle sınır bölgelerindeki vatandaşlardan kapalı alanlarda kalmaları ve güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

23.28 IMF PAKİSTAN'A 1 MİLYAR DOLARLIK KAYNAĞIN ÖNÜNÜ AÇTI

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Pakistan için yaklaşık 7 milyar dolarlık kredi programının ilk incelemesini tamamlarken, ülkenin yaklaşık 1 milyar dolarlık kaynağa erişimine izin verdi. IMF'den yapılan açıklamada, Pakistan'ın ekonomik reform programının ilk gözden geçirme sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, ilk değerlendirmenin tamamlanmasıyla, ülkenin yaklaşık 1 milyar dolarlık kaynağa erişimine izin verildiği aktarıldı. Pakistanlı yetkililerin programı güçlü şekilde uyguladığı belirtilen açıklamada, bu durumun finansman koşullarında iyileşmeye ve ekonomide toparlanmaya katkı sunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA-İHA