İran, 1 Milyon Litre Kaçak Akaryakıt Taşıyan Gemi Yakalandı
İran'ın Basra Körfezi’nde düzenlediği operasyonda 1 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı belirlenen bir gemiye el konuldu, olayla ilgili 6 şahıs gözaltına alındı.
İran’da kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir gemiye operasyon gerçekleştirildi.
İran Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi’ndeki operasyonda 1 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el konulduğu bildirildi.
Açıklamada, olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
Kaynak: İHA