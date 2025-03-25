İran, 1 Milyon Litre Kaçak Akaryakıt Taşıyan Gemi Yakalandı

İran'ın Basra Körfezi’nde düzenlediği operasyonda 1 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı belirlenen bir gemiye el konuldu, olayla ilgili 6 şahıs gözaltına alındı.

İran, 1 Milyon Litre Kaçak Akaryakıt Taşıyan Gemi Yakalandı

İran’da kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir gemiye operasyon gerçekleştirildi.

İran Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi’ndeki operasyonda 1 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el konulduğu bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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