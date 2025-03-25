Belçika Havalimanlarında Tüm Uçuşlara Engel! İşte Nedeni…

Belçika’daki Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışan personelin grevi nedeniyle 31 Mart’ta kalkış yönlü tüm uçuşlar iptal edildi.

Belçika Havalimanlarında Tüm Uçuşlara Engel! İşte Nedeni…

Brüksel Havalimanı yetkilileri, ülke genelinde gerçekleştirilecek grev kapsamında güvenlik görevlileri ve bagaj personelinin de iş bırakacağını duyurdu. Açıklamada, kalkış uçuşlarının iptal edilmesi sebebiyle varış seferlerinde de aksaklıklar yaşanabileceği belirtilerek yolculara uçuş bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Bu grevin, yeni hükümetin iş gücü piyasasına yönelik reformlarına karşı düzenlenen ikinci protesto olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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