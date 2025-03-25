Gazze'de Can Kaybı 50 Bin 144'e Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin 144'e yükseldi.

Gazze'de Can Kaybı 50 Bin 144'e Yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 62 kişinin hayatını kaybettiği, 296 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 792 kişinin yaşamını yitirdiği, bin 663 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 144’e, yaralı sayısının 113 bin 704'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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