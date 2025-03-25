Belarus'ta Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Yeni Dönem İçin Yemin Etti

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen törende yemin ederek yeniden görevine başladı.

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Belarus'ta Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Yeni Dönem İçin Yemin Etti

Belarus'un başkenti Minsk’te Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen yemin töreninin açılışını, Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı İgor Karpenko gerçekleştirdi. Karpenko tarafından cumhurbaşkanı seçimini kazandığı ilan edilen Aleksandr Lukaşenko, anayasa üzerine yemin ederek görevine başladı.

Törene hükümet yetkilileri, milletvekilleri, kamu kurumu temsilcileri katıldı. Lukaşenko, konuşmasında Belarus'un egemenliği ve halkın refahı için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Belarus’un ilk cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 26 Ocak’ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin galibi çıkarak yedinci kez ülkeyi yönetmeyi hak kazandı.

Kaynak: DHA

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