İngiltere'den Kritik 'Gazze' Kararı! 'Bunu Yapmak Zorundaydık'

Gazze'ye insani yardım ulaştıran UNRWA'ya finansman desteğini ocak ayında kesen İngiltere, bu kararından vazgeçtiğini açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'ye yardım göndermenin ahlaki bir zorunluluk olduğu belirtildi.

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İngiltere'den Kritik 'Gazze' Kararı! 'Bunu Yapmak Zorundaydık'

İsrail tarafından hedef gösterilen Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ocak ayında birçok ülkeden destek kesilmişti. Söz konusu ülkelerden biri de İngiltere olmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan son yapılan açıklamaya göre, Bakan David Lammy, kesilen 21 milyon sterlinlik desteğin UNRWA'ya ödenmeye devam edileceğini bildirdi. Lammy, Gazze'ye insani yardımın, yaşanan insani kriz karşısında ahlaki bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

'UNRWA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR'

Lammy, ajansla ilgili "UNRWA, insani yardım çabalarının merkezinde yer alıyor. Hiçbir kurum, Gazze'deki ihtiyaca karşılık verecek büyüklükte değildir. UNRWA çalışanlarının 7 Ekim'de (2023) rol aldığı iddiaları karşısında şoke olduk. (Eski Fransa Dışişleri Bakanı) Catherine Colonna'nın bağımsız incelemesinin ardından UNRWA'nın tarafsızlığın en yüksek standartlarını karşıladığından ve prosedürlerini güçlendirdiğinden eminiz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'den Kritik 'Gazze' Kararı! 'Bunu Yapmak Zorundaydık' - Resim : 1

UNRWA'nın üzerine düşeni yerine getirdiğini kaydeden Lammy, Avrupa Birliği (AB), Japonya ve Norveç gibi müttefiklerin ardından İngiltere'nin de gereken adımı attığını sözlerine ekledi.

Lammy, İngiltere'nin acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve gerekli insani yardımın Gazze'ye girmesi gerektiğine yönelik çağrısını da yineledi.

Kalkınma Bakanı Anneliese Dodds da açıklamasında, "Gazze'deki durum sürdürülemez ve kabul edilemez bir noktadayken sivillerin çektiği acıları sona erdirmek için acil adımlar atılması gerekiyordu. UNRWA, ihtiyaç sahiplerine yardımı ulaştırabilecek tek kurum. Ancak yalnızca, Gazze tüm çalışanlar için güvenli olduğunda operasyonlarını etkili biçimde gerçekleştirebilirler. değerlendirmesini yaptı.

'FONA DEVAM' KARARINI BM'YE İLETTİ

Öte yandan Lammy, dün akşam Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de görüştü. Lammy, UNRWA'yı fonlamayı sürdürme kararını Guterres'e de iletti.

Dodds ise bugün ajansın Gazze'deki faaliyetlerini değerlendirmek üzere UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya gelecek.

İngiltere'nin UNRWA'ya sağlayacağı 21 milyon sterlinlik destek kapsamında 6 milyon sterlin, Gazze ve Batı Şeria'daki acil ihtiyaç sahiplerine yönelik projelerde, 15 milyon sterlin ise Batı Şeria'daki temel ihtiyaçlara yönelik projelerde kullanılacak.

Kaynak: AA

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