Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail Kararı: İşgalci Denildi

İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin kararını açıklayan Uluslararası Adalet Divanı, "İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır" dedi.

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Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail Kararı: İşgalci Denildi

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıkladı. Divan, "İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır. İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birimdir" dedi.

Divan'dan yapılan açıklamalar ayrıca şöyle:

"İsrail'in politika uygulamaları, alt yapı ve doğal kaynakların kullanımı, Kudüs'ün yeniden İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesi, İsrail'in yasalarını bu bölgelerde uygulaması işgali güçlendirmiştir. Bu politikaların niyeti sınırsız, süresiz bu bölgelerde kalmaktır. Bu politikalar işgal altındaki toprakların büyük bir bölümünde ilhaka neden olmuştur.

'İSRAİL TÜM ZARARLARI TAZMİN ETMELİDİR'

Tüm Devletler, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla yükümlüdür. İsrail, işgal ettiği topraklarda haksız uygulamalarından doğan tüm zararları tazmin etmelidir

Kaynak: AA

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