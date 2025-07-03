İngiltere'de Kahreden Olay: 15 Yaşındaki Çocuk Sınav Stresi Yüzünden İntihar Etti!

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Çocuk ve ergenlere yönelik baskı ve mental sağlıklarına önem verilmediği tartışmaları tüm dünyada güncelliğini korurken, son olarak İngiltere'de özel bir okulda eğitim gören 15 yaşındaki Jairus Earl, sınav stresi sebebiyle uzun zamandır hissettiği baskı sonucunda babasının av tüfeğiyle başına ateş ederek intihar etti.

15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, babası Philip tarafından Dorset'teki tatil evlerinde bulundu. Earl ailesi, Jairus'un sınavı için Londra'daki evlerine dönmeye hazırlanıyordu. Bir inşaat şirketinde üst düzey yönetici olan Philip Earl, iddiaya göre "güvercin avlamak için" yanlarına birkaç av tüfeği almıştı. Baba Earl, müzik dinlediği için silah sesini duymadığını ancak köpeklerinin eve girdikten sonra panik halinde görünmesiyle bir sorun olduğunu anladığını söyledi.

'İNTİHAR DÜŞÜNCELERİ VARDI'

14 yaşında DEHB (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu) teşhisi konan Jairus'un, sınav stresi nedeniyle uzun süredir düşük bir ruh halinde olduğu ve intihar düşünceleri yaşadığının bilindiği belirtildi. Çocuğun ölümünden önceki aylarda hem bir psikolog hem de bir çocuk psikiyatristiyle görüştüğü ve "durumunun iyiye gittiği" bildirildi.

Baba Philip Earl, oğlunun ölümü sonrasında yaptığı açıklamada "Son yıllarda işler daha stresli hale gelmişti. Okul, ev ödevleri ve sınavlar konusunda kendini çok olumsuz hissediyordu. Özgüveni darbe aldı. Kimsenin ona inanmadığını ya da onun yanında olmadığını hissediyordu. Okulda geride kaldığına dair endişeleri vardı" dedi.

OLAY İKİ TARTIŞMA YARATTI

Soruşturma sonucunda polis, olayın bir intihar olduğunu doğruladı. Bunun ardından sosyal medyada büyük bir tartışma meydana geldi. Birçok kişi, öğrencilerin maruz bırakıldığı baskının korkunç sonuçlara sebep olabileceğini vurgulayarak eğitim kurumları ve ailelere çağrı yaptı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da, silah ruhsatı düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi. Silahların çok kolay erişilebilir olmasının zararları işaret edildi.