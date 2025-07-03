Girit Adası'nda Büyük Yangın: Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Yunanistan'ın Girit Adası’ndaki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 5 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Alevlerin evlere sıçradığı yangında can kaybı yaşanmazken, solunum sıkıntısı yaşayan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Şiddetli rüzgarlar müdahaleyi zorlaştırırken, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

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Yunanistan’ın Girit Adası’nda yer alan Yerapatra bölgesinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarına sıçradı. Duman nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, can kaybı yaşanmadı. Yangının etkilediği Achlia ve çevresindeki üç yerleşim yerinden yaklaşık 5 bin kişi tahliye edildi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Yangına müdahale için bölgeye en az 230 itfaiyeci, 46 itfaiye aracı ve 10 helikopter sevk edildi. İtfaiye Basın Sözcüsü Vasilis Varthakoyannis, şiddetli rüzgarlar nedeniyle müdahalenin zorlaştığını belirtti. Ayrıca, Atina’dan hava ve deniz yoluyla takviye ekiplerin gönderildiğini ve kundaklama şüphesine karşı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ELEKTRİK KESİLDİ

Lassithi İli Vali Yardımcısı Yannis Androulakis ise yaptığı açıklamada, gece saatlerinde hava desteği sağlanamaması nedeniyle ekiplerin ev kurtarmaya öncelik verdiğini söyledi. Tahliye edilenlerin Yerapatra Belediyesi’ne ait kapalı spor salonuna yerleştirildiğini belirten Androulakis, yangın bölgesinde birçok noktada elektrik ve telefon erişiminin kesildiğini aktardı.

Girit Adası’nın yanı sıra aynı saatlerde Çuha ve Halkidiki adalarında da orman yangınları meydana geldi. Ekiplerin yangınları kontrol altına alma çabaları sürerken, yetkililer rüzgarın etkisiyle alevlerin yön değiştirebildiğini ve durumun hassasiyetini koruduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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Girit Adası Orman yangınları
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