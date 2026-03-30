İlk Ayın Sonunda En Tehlikeli Senaryo: Savaşın Seyri Değişebilir

ABD, İsrail ve İran arasında bir aydır süren savaşta yeni güne girilirken, sahadaki askeri hareketlilik ile diplomasi arasındaki mesafe daha da açılıyor. Washington’un sunduğu 15 maddelik öneri paketi son saldırıların gölgesinde karşılıksız kalırken, taraflar arasındaki güven krizi derinleşiyor.

Sahada tansiyon düşmek yerine yeni bir evreye giriyor. İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail’in sanayi altyapısına yönelik saldırılarına karşı yeni bir karşılık sürecine hazırlandıklarını duyurdu. Yemen’deki İran destekli Husilerin İsrail’e yönelik füze saldırısı da çatışmanın bölgeye yayılma riskini yeniden gündeme taşıdı.

Bu gelişmelerin ortasında ABD’den dikkat çeken bir askeri hamle geldi. CENTCOM, yaklaşık 3 bin 500 asker taşıyan USS Tripoli’nin Orta Doğu’daki görev bölgesine ulaştığını duyurdu. Aynı zamanda Pentagon İran’a yönelik haftalar sürebilecek olası bir kara operasyonu için hazırlık yürütüyor. Planların devreye girmesi halinde çatışmaların 'yeni bir aşamaya' taşınabileceği ve son haftalardaki karşılıklı saldırılardan daha tehlikeli bir tablo ortaya çıkabileceği ifade edildi.

İşte bölgeden sıcak gelişmeler...

00.50 BAHREYN'DE VURULAN ABD ÜSSÜNÜN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

İran medyasında, Devrim Muhafızları Ordusunun Bahreyn'e füze saldırılarında isabet alan ABD üssüne ait uydu görüntüleri paylaşıldı. Saldırıdan öncesi ve sonrasına ait uydu görüntülerinde bazı hangar ve yapılarda meydana gelen hasar yer alıyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA