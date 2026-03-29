Üç Gün İçinde Ödemeyen Yandı: Bakan Şimşek'ten Yaptırım Uyarısı

2025 yılında elde edilen gelirlere yönelik yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi için tanınan süre 31 Mart'ta dolacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eksik yapılan veya hiç yapılmayan beyanlar nedeniyle mükelleflerin mali yaptırımlarla karşılaşabileceğine dikkat çekti.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi için son günlere girilirken yapay zeka destekli analiz sistemleriyle, beyan dışı bırakılan ya da düşük beyan edilen gelirleri tespit etmeye başladı.

SON ÜÇ GÜN

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, 2025 yılında elde edilen gelirlere yönelik yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi için tanınan süre 31 Mart'ta sona eriyor.

Beyan için son üç günlük döneme girilirken mükelleflerin, tüm gelir unsurlarını eksiksiz, doğru ve zamanında bildirmesi gerekiyor.

Bu kapsamda, özellikle gayrimenkul sermaye iradı (kira gelirleri), beyan gereken ücret gelirleri, menkul sermaye iratları (faiz, temettü gibi) ile değer artış kazançları elde eden mükelleflerin, yasal süre içinde beyannamelerini vermesi önem taşıyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN UYARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eksik yapılan veya hiç yapılmayan beyanlar nedeniyle mükelleflerin ilerleyen süreçte cezalı tarhiyat, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi gibi mali yaptırımlarla karşılaşabileceğine dikkati çekerek, "Gelişmiş analiz ve karşılaştırma sistemleri sayesinde beyanlar ile gelir arasındaki uyumsuzluklar hızlı ve etkin şekilde tespit edilebiliyor. Mükelleflerimizin, herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamak için son gün yoğunluğunu beklemeden beyannamelerini gözden geçirmesi ve eksikliklerini tamamlaması önem taşıyor" dedi.

Vergiye gönüllü uyumun artırılmasının, hem kamu maliyesinin sürdürülebilirliği, hem de vergi adaletinin sağlanması açısından temel öncelik olduğunu belirten Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Şimşek, dijitalleşme ve yapay zeka destekli denetim altyapısı sayesinde, daha şeffaf, adil ve etkin bir vergi sisteminin güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

