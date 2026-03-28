APP Plakalar İçin Yeni Tarih Verildi: Hangi Plakalara Ceza Kesilecek?

APP plakaya sahip araçlar için başlatılan standart plakaya geçiş sürecinde önemli bir değişiklik kapıda. İçişleri Bakanlığı’nın, sürücülere tanınan süreyi 1 Ocak 2027’ye kadar uzatmayı planladığı öğrenildi. Daha önce 1 Nisan 2026 olarak belirlenen süre, yaşanan yoğunluk nedeniyle yeniden revize ediliyor.

YOĞUNLUK NEDENİYLE SÜRE UZATILIYOR

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun talebi doğrultusunda alınan kararın, özellikle araç sahiplerinin işlemlerini tamamlamakta zorlanması nedeniyle gündeme geldiği belirtiliyor. Bakanlık ile ilgili kurumlar arasında yapılan görüşmelerin ardından yeni takvimin kısa süre içinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

KESİLEN CEZALAR İPTAL EDİLİYOR

Mevcut uygulamada APP plaka kullanan araç sahiplerine 140 bin liraya kadar varan cezalar kesiliyordu. Edinilen bilgilere göre, bugüne kadar uygulanan cezaların iptal edilmesi de gündemde. Ancak yeni dönemde ceza tutarlarının nasıl şekilleneceği henüz netlik kazanmadı.

TRAFİKTE YENİ DENETİMLER GELİYOR

Yapılması planlanan düzenleme yalnızca plakalarla sınırlı kalmayacak. Trafikte sürüş güvenliğini artırmak amacıyla, seyir halindeyken araç içi multimedya ekranlarının kullanımına yönelik denetimlerin de sıkılaştırılması hedefleniyor.

İçişleri Bakanı’nın daha önce yaptığı açıklamalarda, sürücülerin araç kullanırken ekran üzerinden herhangi bir içerik izlememesi gerektiği vurgulanmış, sürücünün trafikte “izleyici” değil tamamen kontrol sahibi olması gerektiğine dikkat çekilmişti.

BU DÖRT AYRINTIYA DİKKAT

Türkiye'deki araç tescil plakalarının basımının, yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ve yetkilendirdiği şoför odaları tarafından yapıldığını hatırlatan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanı Ümit Mutlu, plaka üzerinde bulunması gereken güvenlik işaretlerini şu şekilde sıraladı:

"Plakanın üzerinde TŞOF'un mührü bulunması gerekiyor.

Sol tarafta, ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunmalıdır.

Her plakanın üzerinde hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekli.

Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ile TR güvenlik işaretleri yer almaktadır."

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası eklenmiştir. Ancak plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmez. Mührün ve güvenlik işaretlerinin olması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterlidir."

ASIL HEDEF MÜHÜRSÜZ PLAKALAR

Asıl hedeflerinin üzerinde mühür ve güvenlik işareti olmayan sahte plakaların kullanımını engellemek olduğunu anlatan Mutlu, bu plakaların basımının ve kullanımının suç teşkil ettiğini söyledi.

Kaynak: CNN Türk