ABD, İsrail ve İran Savaşında 29'uncu Gün: Savaşta Bir İlk! Yemen'den İsrail'e Füze Fırlatıldı

ABD, İsrail ve İran arasında süren savaş 29’uncu gününe girerken, çatışmalar yalnızca sahada değil diplomasi masasında da sertleşmeye devam ediyor. Washington’un sunduğu 15 maddelik öneri paketi, son saldırıların ardından karşılıksız kalırken, taraflar arasındaki güven bunalımı daha da derinleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın müzakere talebinin 'kendilerinden geldiğini' ve Tahran’ın adeta 'yalvardığını' öne sürerken, enerji altyapısına yönelik saldırıların 6 Nisan’a kadar ertelendiğini söylemişti. Trump ayrıca görüşmelerin 'olumlu ilerlediğini' belirterek, kamuoyuna yansıyan bazı iddiaların 'medya manipülasyonu' olduğunu savunmuştu. Sahadaysa gerilim düşmüş değil. İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail’in İran’daki sanayi altyapısına yönelik saldırılarının ardından yeni bir karşılık sürecine hazırlandıklarını duyurdu.

ABD ile İran'a karşı başlattığı saldırılardan bu yana ilk kez Yemen'den İsrail'e füze fırlatıldı.

İşte bölgeden sıcak gelişmeler...

11.35 İSRAİL'DE SİRENLER 78 BİN KEZ ÇALDI

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İran ve Hizbullah'ın attığı füzeler, roketler ve insansız hava araçları (İHA) nedeniyle İsrail genelinde 78 bin 109 kez uyarı sirenlerinin devreye girdiği aktarıldı.

10.52 BAE'DE FÜZE ALARMI

Birleşik Arap Emirlikleri, başkent Abu Dabi'ye atılan füzenin engellenmesinin ardından düşen şarapneller nedeniyle üçüncü bir yangının çıktığını, yaralı sayısının da 6'ya yükseldiğini duyurdu.

10.25 HUSİLER AÇIKLADI

Yemen'deki İran destekli Husiler, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana ilk kez, İsrail'e füze fırlattığını açıkladı.

09.20 UMMAN'IN SALA LİMANI'NA İHA'LARLA SALDIRI

Umman’daki Salala Limanı’na insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi. Umman resmi ajansının bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberde, Salala Limanı'nın 2 İHA ile hedef alındığı belirtildi.

Olayda limanda çalışan yabancı işçilerden birinin "orta derecede" yaralandığı ve liman tesislerindeki vinçlerden birinde sınırlı hasar meydana geldiği aktarıldı.

Haberde, Umman'ın bu "vahşi" saldırıları kınadığı, ülkenin güvenliğini ve sakinlerinin emniyetini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacağı kaydedildi.

08.10 YEMEN'DEN GÜNEY İSRAİL'E FÜZE

İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN, ordunun "bu savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Yemen'den güney İsrail'e doğru füze fırlatıldığını tespit ettiğini" bildirdi.

Açıklamada, füzelerin fırlatıldığının tespit edilmesinin ardından güneydeki Dimona, Beersheba ve Eilat şehirlerinde hava saldırısı sirenlerinin devreye sokulduğu belirtildi.

Bu gelişme, Husi milislerinin Cuma akşamı, ABD ve İsrail'e İran'a karşı ek ittifakların katılması veya Kızıldeniz'in Tahran'ı hedef alan operasyonlar için kullanılması durumunda olası "doğrudan askeri müdahale" uyarısında bulunmasından saatler sonra yaşandı.

08.00 İRAN'DAN İSRAİL'E ATILAN FÜZELER RAMALLAH SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzeler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti semalarında görüntülendi. Saldırı sonrası İsrail hava savunma sistemi devreye girerek füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştı.

07.44 BAE'DE 5 YARALI

Birleşik Arap Emirlikleri​​​​​​​'nin (BAE) Abu Dabi Emirliği, bir balistik füzenin imhası sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

06.35 İRAN VE HİZBULLAH'TAN ORTAK SALDIRI

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini hedef alan eş zamanlı misilleme yaptı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi. İran'ın misillemesinin ardından işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde sirenler çalarken eş zamanlı olarak Hizbullah'ın Lübnan'dan ateşlediği roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde de sirenler devreye girdi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran füzeleri ve Hizbullah roketlerinin bazılarının boş alana düştüğünü ileri sürdü. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, isabet ya da yaralı bilgisi içeren bir rapor almadıklarını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.

05.09 İRAN'DA ÜNİVERSİTE HEDEF ALINDI

ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran'da İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin hedef alındığı bildirildi. Can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

04.01 TAHRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

02.49 ZENCAN'DA 5 ÖLÜ

ABD-İsrail'in İran'ın kuzeyindeki Zencan eyaletine düzenlediği hava saldırısında 5 sivilin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

02.46 TRUMP'TAN BİR NATO ÇIKIŞI DAHA

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la "savaş" sürecinde Körfez ülkelerinin kendilerine destek verdiğini, ancak NATO ülkelerinin yardıma gelmediğini kaydederek, "Onlar bizim yanımızda değilse, biz neden onların yanında olalım ki?" dedi.

02.31 BAE'DE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiğini duyurdu.

01.34 SUUDİ ARABİSTAN'DA 10 ABD ASKERİ YARALANDI

İran'ın, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne saldırısında ikisi ağır olmak üzere 10 ABD askerinin yaralandığı iddia edildi.

01.15 DUBAİ'DE OTEL KAMİKAZE İHA'LARLA VURULDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD unsurlarına düzenlediği saldırılarda Dubai'deki bir oteli kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.

00.20 İRAN'DAN 5 BÖLGE İÇİN UYARI

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, İran’ın, bölge ülkelerindeki sanayi tesislerine yönelik saldırı uyarısını yayımladı. Uyarı mesajıyla paylaşılan görsellerde, Suudi Arabistan’daki demir çelik şirketi Hadeed, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) en büyük çelik ve inşaat malzemeleri üreticisi Emirates Steel Arkan (ESA), Katar’daki Qatar Steel, Bahreyn’deki Foulath Holding, Kuveyt’teki United Steel Industrial Şirketi ile İsrail’deki Yehuda Steel firmasının bilgileri yer aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi de ABD ve İsrail’in İran’ın altyapısına yönelik saldırılarına yanıt olarak "Bu sefer göze göz olmayacak, bekleyin!" demişti.

00.43 TAHRAN'DA PATLAMALAR

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geliyor. Patlamalarla birlikte gökyüzüne ışık yükselirken, bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

Saldırıların ardından İran hava savunma sistemleri devreye girdi. ​​​​​​​İran basını, kentin bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu.

00.40 TRUMP VE WİTKOFF'TAN MÜZAKERE MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, bir yatırım zirvesine katılmak üzere gittiği Miami'de, havalimanında basın mensuplarına İran değerlendirmesi yaptı. İran'ı 'yenilgiye uğrattıklarını' savunan Trump, İranlılarla müzakerelerin sürdüğüne işaret etti. Trump, "Şu anda onlar konuşuyor, biz de konuşuyoruz. Onlar bizimle anlaşma yapmak istiyor" ifadesini kullandı.

Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff da Miami'de başlayan yatırım zirvesinde, İran'la ilgili açıklama yaptı. Görüşmelerin sürdüğüne atıf yapan Witkoff, "Bu hafta toplantılar olacağını düşünüyoruz. Görüşmeler konusunda kesinlikle umutluyuz. İranlıların bir süredir elinde bulunan 15 maddelik anlaşma masada. Onlardan bir cevap bekliyoruz; bu (cevap) her şeyi çözecektir." diye konuştu.

00.36 İRAN'DAKİ NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ'NE FÜZE

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin, ABD-İsrail saldırılarında füzeyle vurulduğu bildirildi.

İran Atom Enerjisi Kurumuna ait X hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD-İsrail saldırılarında Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne atılan bir füze, santral sahasına isabet etti" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu tesise 3'üncü kez düzenlendiği belirtilen saldırıda can kaybı ile maddi ya da teknik hasar bildirilmedi.

00.23 TEL AVİV ÇEVRESİNDE BİR KİŞİ ÖLDÜ

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez bölgesini hedef aldığı misillemede 1 kişi öldü.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA