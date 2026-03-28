Bakan Akın Gürlek Duyurdu: Tapu İşlemlerinde Büyük Değişiklik! Artık Zorunlu Oldu

Tapu işlemlerinde yüksek bedelli alım-satımları kapsayan yeni bir düzenleme için hazırlıklar hız kazandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı yeni uygulamaya göre, belirli bir tutarın üzerindeki işlemlerde tarafların avukatla temsil edilmesi zorunlu olacak.

30 MİLYON TL ÜZERİ İŞLEMLERE AVUKAT ZORUNLULUĞU

Yapılması planlanan düzenleme kapsamında, değeri 30 milyon liranın üzerindeki tapu işlemlerinde alıcı ve satıcının ayrı ayrı avukat bulundurması gerekecek. Bu adımın, özellikle yüksek tutarlı gayrimenkul işlemlerinde hukuki güvenliği artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Bakan Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

AVUKATLARA YENİ ALAN, SİSTEME GÜVEN

Türkiye’de yaklaşık 209 bin avukat bulunduğunu hatırlatan Gürlek, yeni düzenlemenin avukatların ekonomik koşullarına da katkı sağlayacağını vurguladı. 12. Yargı Paketi kapsamında meslek grubuna yönelik iyileştirmelerin de gündemde olduğu aktarıldı.

Ancak uzmanlara göre düzenlemenin temel amacı yalnızca avukatlara yeni bir iş alanı açmak değil. Aynı zamanda yüksek tutarlı işlemlerde yaşanan hukuki riskleri azaltmak ve kayıt dışı uygulamaların önüne geçmek hedefleniyor.

HANGİ GAYRİMENKULLERİ KAPSIYOR?

30 milyon lira ve üzerindeki işlemler genellikle lüks konutlar, rezidanslar, müstakil villalar, büyük arsalar ve ticari gayrimenkulleri kapsıyor. Bu nedenle sıradan konut alım-satımlarında bu zorunluluğun uygulanmayacağı belirtiliyor.

Merkez Bankası verilerine göre Türkiye genelinde ortalama bir konutun fiyatı 4,5 milyon lira civarında bulunuyor. Büyükşehirlerde dahi ortalama fiyatlar 30 milyon liranın oldukça altında kalırken, düzenlemenin daha çok üst segment işlemleri kapsayacağı değerlendiriliyor.

AMAÇ GÜVENLİ VE ŞEFFAF SÜREÇ

Yeni uygulamayla birlikte tapu işlemlerinde hukuki denetimin güçlenmesi bekleniyor. Taraflar arasında yaşanabilecek ödeme ve devir anlaşmazlıklarının önüne geçilmesi, işlemlerin daha şeffaf ve güvenli şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Uzmanlar, avukatın sürece dahil olduğu işlemlerde hem alıcı hem de satıcı açısından risklerin önemli ölçüde azalacağına dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi