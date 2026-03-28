Uyuşturucu Testine Girmişti: Hande Erçel'in İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Hande Erçel, dün Londra'dan döndü. Ünlü oyuncunun soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Adli Tıp Kurumuna giderek kan ve saç örneği veren Erçel'in ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Fikret Orman, Güzide Duran, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Hande Erçel ve Didem Soydan'ın da olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

HANDE ERÇEL'DEN KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ ALINDI

İngiltere'de olduğu belirlenen ve dün Türkiye'ye gelen Hande Erçel de adliyeye giderek ifade işlemlerini tamamladı.

Narko partilerine katıldığı iddia edilen Hande Erçel'in ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alındı. Uyuşturucu test sonuçlarının birkaç gün içerisinde çıkması beklenen Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı.

Dün İstanbul Adliyesi'ne giden Erçel, ifadesinde uyuşturucu kullandığı iddialarını yalanladı.

O İSİMLERE YURT DIŞI YASAĞI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fikret Orman, Güzide Duran, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Hande Erçel, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay ve Mustafa Tari hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanırken, iş adamları Kerim sabancı, Hakan Sabancı, Galatasaray eski Başkanı Burak elmas, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, manken Güzide Duran, manken Didem Soydan yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakılırken, Onur Bükçü doğrudan serbest bırakıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında tutuklama talep edilirken, şüphelilerden Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren ve Mustafa Tari sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı, Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan hakkında ise yurtdışı ve ev hapsi şekilde adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Sabah

