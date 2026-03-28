Terörsüz Türkiye'de Tarihi Adım: AK Parti Harekete Geçti, Geri Sayım Başladı

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar yeni bir aşamaya taşınıyor. Sahadaki gelişmelerin belirli bir eşiğe yaklaşmasıyla birlikte, sürecin hukuki zeminini oluşturacak adımlar hız kazanıyor. AK Parti, bu kapsamda yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için kapsamlı bir hazırlık süreci başlattı.

AK PARTİ’DE KOMİSYON KURULUYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül’ün öncülüğünde hukukçulardan oluşacak bir komisyonun kurulacağı öğrenildi. Komisyonda, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel’in yanı sıra partinin deneyimli hukukçu isimlerinin de yer alması bekleniyor. Bu yapı, hazırlanacak yasal çerçevenin ana omurgasını oluşturacak.

RAPOR YOL GÖSTERİCİ OLACAK

Hazırlanacak düzenlemede, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na sunulan “Terörsüz Türkiye Raporu” temel alınacak. Bu rapor doğrultusunda, sürecin ihtiyaçlarına yanıt verecek kapsamlı bir yasa metni oluşturulması planlanıyor.

PARTİLERLE MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLAYACAK

AK Parti, kendi hazırlıklarını tamamladıktan sonra diğer siyasi partilerle de temas kuracak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un ise süreçte kolaylaştırıcı bir rol üstleneceği ifade ediliyor. Olası görüş ayrılıklarında devreye girerek uzlaşma zemini oluşturması bekleniyor.

CEVDET YILMAZ KOORDİNASYONU SAĞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sürece aktif şekilde dahil olacağı belirtiliyor. Yılmaz’ın, hem parti hem de Meclis ayağındaki çalışmaları koordine edeceği kaydediliyor.

SAHADA KRİTİK EŞİK YAKIN

Güvenlik birimlerinin değerlendirmelerine göre, özellikle Suriye sahasında Türkiye’nin beklentileriyle örtüşen bir süreç yaşanıyor. YPG unsurlarının merkezi orduya entegrasyonuna yönelik gelişmelerin olumlu ilerlediği ifade ediliyor.

Buna karşın Irak sahasında aynı seviyeye henüz ulaşılamadı. Bu bölgede silahsızlanma ve teyit sürecinin beklenen noktadan uzak olduğu değerlendiriliyor.

HEDEF TEMMUZ AYI

AK Parti kurmayları, Meclis’in temmuz ayında tatile girmesinden önce temel yasal düzenlemenin çıkarılmasını hedefliyor. Yasa taslağının kapsamının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, sahadaki gelişmelerin teyit edilmesiyle birlikte yasalaşma sürecine geçilmesi planlanıyor.

TEYİT VE GÜVEN VURGUSU

Yetkililer, yasal düzenlemenin hayata geçirilebilmesi için sahada silahsızlanmanın net şekilde doğrulanmasının şart olduğunu vurguluyor. Sürecin toplumsal güveni zedelemeyecek şekilde ilerlemesinin ise en önemli öncelik olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Sabah