İranlı Yetkililerden ABD'ye Sert Mesaj! Vietnam'ı Hatırlattılar: 'Daha Ağırı Olur'

İranlı yetkililer, olası bir ABD kara harekatının 'Vietnam’dan daha ağır sonuçlar doğuracağını” belirterek sert uyarıda bulundu. 90 milyonluk halkın topyekun direnişe geçeceğini belirten yetkililer, böyle bir müdahalenin 'akıl tutulması' olacağını vurguladı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan savaşta tansiyon yükselirken, İran’dan olası kara saldırısına ilişkin sert mesajlar geldi. tv100 yorumcusu ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, İranlı yetkililerden aldığı bilgileri paylaştı.

TRUMP'A GÜVEN SIFIR

Burhan'ın İranlı yetkililerden aktardığı bilgilerin tamamı şöyle:

* İranlı yetkililer, Donald Trump tarafından önerilen on günlük ateşkesin samimi olmadığını düşünüyor. Bu sürecin, karşı tarafın askeri hazırlık yapması için kullanılabileceğini ifade ediyorlar.

* Yetkililer, daha önce iki kez müzakere masasına oturduklarını ancak her iki süreçte de saldırılar yaşandığını belirterek, ABD ile yapılacak yeni görüşmelere güven duymadıklarını vurguluyor.

DİRENİŞ MESAJI

* İran halkının, ülkenin egemenliğini korumak için sonuna kadar direneceği ifade ediliyor. Yetkililer, bu direnişin kararlılıkla süreceğini dile getiriyor.

* ABD’nin olası bir kara harekatının, Vietnam Savaşı’ndan daha ağır sonuçlar doğurabileceği iddia ediliyor. Bu nedenle Amerikalıların kara harekatı yapmaya cesaret edemeyeceklerini düşünüyorlar. İranlı yetkililer diyorlar ki: Trump onurlu kaçış peşinde.

*Şunu söylüyorlar: Rejimi iki günde düşüreceğiz dediler. Savaş neredeyse bir ay oldu. Fakat ABD havadan bombalamanın dışında istediklerini elde edemedi ve İran direniyor. İran her geçen gün kenetleniyor diyorlar. Trump’ın kara harekatını geriye dönebilmek ve Amerikan kamuoyuna anlatabilmek adına bir biçimde en azından "Zafer kazandık, başarılı olduk, çekiliyoruz" demek adına yapmak istediklerini düşünüyorlar. Ama bunu da yapacaklarına inanmıyorlar. "Bu akıl tutulması, bu mümkün değil" diyorlar.

* ABD ve İsrail’in saldırılarının, İran halkını daha da kenetlediği ve ulusal birlik duygusunu güçlendirdiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran Uyarısı: 'Çatışmalar Sona Ermezse...'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran Uyarısı: 'Çatışmalar Sona Ermezse...'Dünya

Bakan Fidan'dan Barış İçin Yoğun Mesai: ABD, İran ve Bölge Ülkeleriyle GörüştüBakan Fidan'dan Barış İçin Yoğun Mesai: ABD, İran ve Bölge Ülkeleriyle GörüştüDünya

ABD, İsrail ve İran Savaşında 28'inci Gün | İran Füzeleri Kuveyt ve Riyad'ı VurduABD, İsrail ve İran Savaşında 28'inci Gün | İran Füzeleri Kuveyt ve Riyad'ı VurduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İran ABD
Son Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Barış İçin Yoğun Mesai: ABD, İran ve Bölge Ülkeleriyle Görüştü Bakan Fidan'dan Barış İçin Yoğun Mesai
İspanya KDV'yi Düşürdü, Komşular Akın Etti: Avrupa'da Ucuz Benzin Göçü İspanya KDV'yi Düşürdü, Komşular Akın Etti: Avrupa'da Ucuz Benzin Göçü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran Uyarısı: 'Çatışmalar Sona Ermezse...' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran Uyarısı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ABD'yi Sarsan Siber Saldırı! İranlı Hackerlar Tüm Bilgileri Ele Geçirdi İranlı Hackerlar Tüm Bilgileri Ele Geçirdi
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Bursa'nın Hafızasına Yeni Sayfa! UNESCO Listesindeki Caminin Altından Çıktı: Tam 6 Asırlık Bursa'nın Hafızasına Yeni Sayfa! UNESCO Listesindeki Caminin Altından Çıktı: Tam 6 Asırlık
ABD, İsrail ve İran Savaşında 28'inci Gün | İran Füzeleri Kuveyt ve Riyad'ı Vurdu İran Kuveyt ve Riyad'ı Vurdu
Milli Takım'ın Finaldeki Rakibi Belli Oldu Milli Takım'ın Finaldeki Rakibi Belli Oldu
TSK’dan İhraç Edilmişlerdi: Teğmenler İzzet Talip Akarsu ve Serhat Gündar Hakkında Karar Çıktı Teğmenler İzzet Talip Akarsu ve Serhat Gündar Hakkında Karar Çıktı
Müzik Dünyasının Acı Kaybı! Orhan Esen Hayatını Kaybetti Müzik Dünyasının Acı Kaybı, Kalp Krizine Yenik Düştü