İranlı Yetkililerden ABD'ye Sert Mesaj! Vietnam'ı Hatırlattılar: 'Daha Ağırı Olur'

ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan savaşta tansiyon yükselirken, İran’dan olası kara saldırısına ilişkin sert mesajlar geldi. tv100 yorumcusu ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, İranlı yetkililerden aldığı bilgileri paylaştı.

TRUMP'A GÜVEN SIFIR

Burhan'ın İranlı yetkililerden aktardığı bilgilerin tamamı şöyle:

* İranlı yetkililer, Donald Trump tarafından önerilen on günlük ateşkesin samimi olmadığını düşünüyor. Bu sürecin, karşı tarafın askeri hazırlık yapması için kullanılabileceğini ifade ediyorlar.

* Yetkililer, daha önce iki kez müzakere masasına oturduklarını ancak her iki süreçte de saldırılar yaşandığını belirterek, ABD ile yapılacak yeni görüşmelere güven duymadıklarını vurguluyor.

DİRENİŞ MESAJI

* İran halkının, ülkenin egemenliğini korumak için sonuna kadar direneceği ifade ediliyor. Yetkililer, bu direnişin kararlılıkla süreceğini dile getiriyor.

* ABD’nin olası bir kara harekatının, Vietnam Savaşı’ndan daha ağır sonuçlar doğurabileceği iddia ediliyor. Bu nedenle Amerikalıların kara harekatı yapmaya cesaret edemeyeceklerini düşünüyorlar. İranlı yetkililer diyorlar ki: Trump onurlu kaçış peşinde.

*Şunu söylüyorlar: Rejimi iki günde düşüreceğiz dediler. Savaş neredeyse bir ay oldu. Fakat ABD havadan bombalamanın dışında istediklerini elde edemedi ve İran direniyor. İran her geçen gün kenetleniyor diyorlar. Trump’ın kara harekatını geriye dönebilmek ve Amerikan kamuoyuna anlatabilmek adına bir biçimde en azından "Zafer kazandık, başarılı olduk, çekiliyoruz" demek adına yapmak istediklerini düşünüyorlar. Ama bunu da yapacaklarına inanmıyorlar. "Bu akıl tutulması, bu mümkün değil" diyorlar.

* ABD ve İsrail’in saldırılarının, İran halkını daha da kenetlediği ve ulusal birlik duygusunu güçlendirdiği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi