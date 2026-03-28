Motorine Büyük Zam! İndirim Kısa Sürdü, 76 Lirayı Aştı

Motorinin litre fiyatında perşembe gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 lira 35 kuruş indirim yapılırken, Körfez’de tırmanan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı’nda aksayan ticaret nedeniyle cuma gece itibariyle tekrardan zam geldi.

6 LİRA 22 KURUŞLUK ZAM

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6 lira 22 kuruşluk zam geldi. Söz konusu artışı gece yarısı itibariyle pompaya yansıdı.

76 LİRAYI AŞTI

Yapılan son zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 75 liraya ulaşırken, Ankara ve İzmir'de ise 76 lirayı aştı.

Son zamla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 62,52 TL, motorin 74,87 TL ve LPG 30,49 TL olurken Ankara'da benzin 63,49 liradan, motorin, 76 liradan ve LPG de 30, 37 liradan satılmaya başlandı.

İzmir'de ise litre fiyatları benzinde 63,76 lira olurken motorin 76,27 lira olarak güncellendi.

Kaynak: Haber Merkezi