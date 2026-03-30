Şanlıurfa’da Feci Kaza! 1 Çocuk Öldü, 5 Yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu üzerindeki Yuvacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, asfalt malzemesi yüklü bir tanker ile iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 5 yaşındaki Yezen Musağli hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi ise kazaya karışan sağlık çalışanı Güler S. yaptı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa ve Birecik Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralıların tedavisi sürerken, hayatını kaybeden çocuğun cenazesi otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA