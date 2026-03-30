Şanlıurfa’da Feci Kaza! 1 Çocuk Öldü, 5 Yaralı

Şanlıurfa’da tanker ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu üzerindeki Yuvacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, asfalt malzemesi yüklü bir tanker ile iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 5 yaşındaki Yezen Musağli hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi ise kazaya karışan sağlık çalışanı Güler S. yaptı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa ve Birecik Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralıların tedavisi sürerken, hayatını kaybeden çocuğun cenazesi otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

CHP Lideri Özgür Özel'e Soruşturma CHP Lideri Özel'e Soruşturma
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Uçuşlara Zam Sinyali: Jet Yakıtı Fiyatı İkiye Katlandı Uçuşlara Zam Sinyali: Jet Yakıtı Fiyatı İkiye Katlandı
Üç Gün İçinde Ödemeyen Yandı: Bakan Şimşek'ten Yaptırım Uyarısı Üç Gün İçinde Ödemeyen Yandı
İsrail’in Gizli İran Planına Türkiye Engel Oldu: Çok Net ‘Vururuz’ Mesajı İsrail’in Gizli İran Planına Türkiye Engel Oldu: Çok Net ‘Vururuz’ Mesajı
Doğal Gaz Tüketiminde Yeni Dönem 1 Nisan'da Başlıyor: Bunu Yapanlara Devlet Desteği Verilmeyecek Doğal Gaz Tüketiminde Yeni Dönem 1 Nisan'da Başlıyor: Bunu Yapanlara Devlet Desteği Verilmeyecek
Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetindeki Mesajın Sırrı Cinayet Büro'da Aydınlandı! Aleyna Kalaycıoğlu: Alaattin İstedi Diye Attım Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetindeki Mesajın Sırrı Cinayet Büro'da Aydınlandı: Adres Kalaycıoğlu'ndan
Şener Üşümezsoy'dan Simav İçin Kritik Uyarı: Fayda Stres Bitmedi, 6.5'lik Deprem Olabilir 'Fayda Stres Bitmedi, 6.5'lik Deprem Olabilir'