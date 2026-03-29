Netanyahu Duyurdu: Lübnan İçin Tehlikeli Talimat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Netanyahu'nun İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı'nda yaptığı konuşma, X hesabından paylaşıldı. İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyinde halkın zorla yerinden edildiği bölgede 'güvenlik bölgesi' adı altında işgalin genişletilmesi talimatı verdiğini kaydeden Netanyahu, İsrail'in kuzeyindeki durumu 'temelden değiştirmeye' kararlı olduklarını ileri sürdü.

İTİRAF ETTİ

Netanyahu, hedeflerine ulaşana kadar güç ile hareket edeceklerini söyleyerek Lübnan'da saldırıların süreceği tehdidinde bulundu. Konuşmasında İran'a karşı büyük başarılar elde ettiklerini savunan Netanyahu, İran ve Hizbullah'ın eski gücünde olmadığını öne sürerek saldıran tarafın kendileri olduğunu itiraf etti. Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki tampon bölgeyi ve Gazze Şeridi'nin yarısından fazlasını işgal ettiklerini belirterek şimdi de Lübnan'da işgali genişlettikleri mesajını verdi.

Kaynak: AA