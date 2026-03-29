Finlandiya'da İHA Alarmı! Açıklamalar Peş Peşe Geldi

Finlandiya’nın güneydoğusunda aidiyeti henüz netleşmeyen iki İHA düştü. Yetkililer bölgede geniş çaplı inceleme başlatırken, olayın ardından Ukrayna’ya ait olabileceği ihtimali gündeme geldi.

Finlandiya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusunda bulunan Kouvola yakınlarında aidiyeti bilinmeyen iki insansız hava aracının (İHA) düştüğünü açıkladı. Finlandiya’da yayın yapan YLE’nin aktardığına göre, sabah saatlerinde hava sahasında birkaç cismin tespit edildiği ve bunlardan ikisinin farklı noktalarda yere düştüğü bildirildi.

İHA’lardan birinin Kouvola’nın kuzeyine, diğerininse doğu bölgesine düştüğü belirtilirken, polis ekiplerinin bölgede geniş çaplı inceleme başlattığı kaydedildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Häkkänen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hava sahasının ihlal edildiğini ve olayın ciddiyetle ele alındığını ifade etti. Bakan, soruşturmanın sürdüğünü ve doğrulanmış bilgiler geldikçe kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ise İHA’ların Ukrayna’ya ait olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da yaptığı açıklamada, İHA’lardan birinin Ukrayna’ya ait olduğunun doğrulandığını duyurdu. Stubb, ülkesine yönelik doğrudan bir askeri tehdit bulunmadığını vurgulayarak, yetkililerin olaya hızlı şekilde müdahale ettiğini ifade etti. Son günlerde benzer İHA vakalarının Baltık ülkelerinde de görülmesi dikkat çekiyor. Estonya, Letonya ve Litvanya’da da farklı tarihlerde rotadan sapmış İHA’ların düşmesi, bölgedeki hava sahası güvenliğine ilişkin tartışmaları artırmış durumda.

Kaynak: AA

