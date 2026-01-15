İki Günde İki Vinç Faciası

Tayland’da bir yolcu treninin üzerine inşaat vincinin düşmesi sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı; ardından bir başka kentte vinç kazasında 2 kişi daha yaşamını yitirirken ülkede büyük panik yaşandı.

Son Güncelleme:
İki Günde İki Vinç Faciası
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tayland'da başkent Bangkok'tan ülkenin kuzeydoğusuna giden bir tren, dün yerel saatle sabah 09.05'te üzerine yüksek hızlı tren inşaatında kullanılan bir vincin düşmesi sonucu raydan çıkarak devrildi.

Yetkililer, 195 yolcu ile mürettebatı taşıyan tren kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır olmak üzere 64 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ardından Tayland’ın Samut Sakhon eyaletinde de bir inşaat vinci, yoldan geçen araçların üzerine düştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Polis ve kurtarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı, yolun bazı şeritleri trafiğe kapatıldı.

Tayland’da Korkunç Kaza: Seyir Halindeki Trene Vinç Düştü! Çok Sayıda Ölü VarTayland’da Korkunç Kaza: Seyir Halindeki Trene Vinç Düştü! Çok Sayıda Ölü VarGüncel

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
İran'a Saldırı Yolda mı? Trump'tan Geri Adım Sinyali! İran'a Saldırı Yolda mı? Trump'tan Geri Adım Sinyali!
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Ortadoğu Diken Üstünde! ABD Üsleri Boşaltıyor, İran'dan Sert Uyarı Ortadoğu Diken Üstünde! ABD Üsleri Boşaltıyor, İran'dan Sert Uyarı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Yeni Uyuşturucu Operasyonu: Milli Voleybolcu Derya Çayırgan Dahil 19 Kişi Gözaltında Ünlülere Yeni Uyuşturucu Operasyonu
Kar Geri Geliyor! Günlerce Sürecek Soğuk Hava Dalgası Tüm Yurdu Saracak Kar Geri Geliyor! Günlerce Sürecek Soğuk Hava Dalgası Tüm Yurdu Saracak
Talep Patlaması Sonrası Devlet Harekete Geçti: Hileli Başvurana Hapis Cezası Gelecek Talep Patlaması Sonrası Devlet Harekete Geçti: Hileli Başvurana Hapis Cezası Gelecek
Trafikte Bunları Yapan Sürücü Yandı: Yeni Trafik Yasası Geliyor! Cezalar Katlanıyor Yeni Trafik Yasası Geliyor! Cezalar Katlanıyor
Çorum'da Aranan Yaşlı Adam Ormanda Bulundu Çorum'da Aranan Yaşlı Adam Ormanda Bulundu