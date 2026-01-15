İki Günde İki Vinç Faciası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tayland'da başkent Bangkok'tan ülkenin kuzeydoğusuna giden bir tren, dün yerel saatle sabah 09.05'te üzerine yüksek hızlı tren inşaatında kullanılan bir vincin düşmesi sonucu raydan çıkarak devrildi.

Yetkililer, 195 yolcu ile mürettebatı taşıyan tren kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır olmak üzere 64 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ardından Tayland’ın Samut Sakhon eyaletinde de bir inşaat vinci, yoldan geçen araçların üzerine düştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Polis ve kurtarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı, yolun bazı şeritleri trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA