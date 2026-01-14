İran'a Saldırı Yolda mı? Trump'tan Geri Adım Sinyali!

ABD'nin İran'a saldırı hazırlığında olduğu belirtilirken Başkan Trump'tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Trump, İran'da infazların durdurulduğu bilgisini aldığını söyledi.

İran'a Saldırı Yolda mı? Trump'tan Geri Adım Sinyali!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da haftalardır süren kitlesel protestolarla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Beyaz Saray’da başkanlık kararnamelerine imza attığı sırada konuşan Trump, "Bize, İran’da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok. Eğer böyle bir şey olursa bu hepimiz için üzücü olur. Ancak bana gelen bilgiler infazların durduğu yönünde" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran’da protestolar, 28 Aralık 2025’te para birimindeki sert değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle esnafın başlattığı gösterilerle başladı ve kısa sürede ülke geneline yayıldı. İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’na (HRANA) göre protestoların 17’nci gününde ölü sayısı 2 bin 550’ye yükseldi. Trump, gösterilerin başından bu yana İranlı protestoculara açık destek veriyor. ABD Başkanı, 13 Ocak’ta yaptığı paylaşımda "İranlı vatanseverler, protestolara devam edin, yardım yolda" mesajını vermişti.

Gerilim sürerken, Reuters’a konuşan İranlı üst düzey bir yetkili, olası bir ABD saldırısı durumunda Tahran’ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’deki ABD üslerini hedef alabileceğini söyledi. Öte yandan ABD ve İngiltere’nin, bölgedeki gerilim nedeniyle Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’nde bulunan askerlerin bir kısmını geri çekmeye başladığı bildirildi.

Ortadoğu Diken Üstünde! ABD Üsleri Boşaltıyor, İran'dan Sert UyarıOrtadoğu Diken Üstünde! ABD Üsleri Boşaltıyor, İran'dan Sert UyarıDünya

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı Mevkidaşıyla GörüştüDışişleri Bakanı Fidan, İranlı Mevkidaşıyla GörüştüDünya

İran’da Protestolar Büyüyor! Hamaney’den Trump’a Sert Sözlerİran’da Protestolar Büyüyor! Hamaney’den Trump’a Sert SözlerDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İran Donald Trump
Ortadoğu Diken Üstünde! ABD Üsleri Boşaltıyor, İran'dan Sert Uyarı Ortadoğu Diken Üstünde! ABD Üsleri Boşaltıyor, İran'dan Sert Uyarı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Gazze Ateşkesinde Yeni Aşama Gazze Ateşkesinde Yeni Aşama
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanan Herkes Etkilenecek! Yarından İtibaren Tamamen Değişiyor Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanan Herkes Etkilenecek! Yarından İtibaren Tamamen Değişiyor
Ufuk Bayraktar Hakim Karşısına Çıktı: Gözyaşlarıyla Kendini Böyle Savundu! Aylık Geliri Dudak Uçuklattı Ufuk Bayraktar Hakim Karşısına Çıktı: Gözyaşlarıyla Kendini Böyle Savundu
Huzurevinde Kalıyordu... Usta Sanatçı Zihni Göktay'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Huzurevinde Kalıyordu... Usta Sanatçı Zihni Göktay'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Rabia Karaca'dan Şok İfade! Özel Jette Uyuşturucu Partileri... Rabia Karaca'dan Şok İfade!
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Oktay Kaynarca'nın İfadesi Ortaya Çıktı Oktay Kaynarca'nın İfadesi Ortaya Çıktı