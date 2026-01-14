İran'a Saldırı Yolda mı? Trump'tan Geri Adım Sinyali!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da haftalardır süren kitlesel protestolarla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Beyaz Saray’da başkanlık kararnamelerine imza attığı sırada konuşan Trump, "Bize, İran’da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok. Eğer böyle bir şey olursa bu hepimiz için üzücü olur. Ancak bana gelen bilgiler infazların durduğu yönünde" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran’da protestolar, 28 Aralık 2025’te para birimindeki sert değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle esnafın başlattığı gösterilerle başladı ve kısa sürede ülke geneline yayıldı. İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’na (HRANA) göre protestoların 17’nci gününde ölü sayısı 2 bin 550’ye yükseldi. Trump, gösterilerin başından bu yana İranlı protestoculara açık destek veriyor. ABD Başkanı, 13 Ocak’ta yaptığı paylaşımda "İranlı vatanseverler, protestolara devam edin, yardım yolda" mesajını vermişti.

Gerilim sürerken, Reuters’a konuşan İranlı üst düzey bir yetkili, olası bir ABD saldırısı durumunda Tahran’ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’deki ABD üslerini hedef alabileceğini söyledi. Öte yandan ABD ve İngiltere’nin, bölgedeki gerilim nedeniyle Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’nde bulunan askerlerin bir kısmını geri çekmeye başladığı bildirildi.

Kaynak: AA