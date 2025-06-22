Husiler ve Hamas’tan ABD'ye Tepki

ABD'nin İran'ı vurmasına tepkiler devam ediyor... Husiler, Kızıldeniz’deki Amerikan savaş gemilerini hedef alacaklarını duyurdu. Hamas ise İran'la tam dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

Husiler ve Hamas’tan ABD'ye Tepki
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Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD’nin, İran’ın üç nükleer tesisine yönelik saldırılarının ardından Kızıldeniz'deki Amerikan gemilerini ve savaş gemilerini hedef alacaklarını bildirdi. Seri, "İran'a karşı İsrail düşmanını destekleyen ve İsrail düşmanının tüm bölgeyi kontrol etmesini sağlamayı amaçlayan herhangi bir Amerikan saldırısı ve saldırganlığı karşısında sessiz kalmak mümkün değildir” dedi.

Hamas da ABD’nin İran’a yönelik saldırısını kınayarak, şu açıklamayı yaptı:

"Bu acımasız saldırganlık tehlikeli bir tırmanış, haydut Siyonist işgalin gündemlerinin körü körüne takibi anlamına gelmektedir. Bunu, orman kanununa dayalı bir saldırganlık olan güç mantığı yoluyla hegemonya dayatma politikasının bariz bir örneği olarak görüyoruz. İslam Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizle, hem liderleri hem de halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ve İran'ın egemenliğini ve halkının çıkarlarını savunma ve bu saldırganlığa karşı koyma kabiliyetine olan güvenimizin tam olduğunu teyit ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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